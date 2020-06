Er hat Fans in Thailand und in den Vereinigten Staaten: Der Rauenberger Jürgen Keilbach hat innerhalb eines halben Jahres 58 000 „Follower“ auf der chinesischen Videoplattform „Tiktok“ bekommen. Inzwischen hat er dort über 800 Videos hochgeladen. Foto: Helmut Pfeifer

Von Sophia Stoye

Rauenberg. Insgesamt 2,4 Millionen Mal wurden seine Videos schon angeschaut, knapp 60.000 Menschen sehen sie täglich, mehrere hundert kommentieren sie sogar. Der Rauenberger Jürgen Keilbach dreht zwischen drei und fünf Kurzvideos am Tag und lädt sie auf der chinesischen Internetplattform "TikTok" hoch. Auffällig dabei ist sein mit 60 Jahren vergleichsweise hohes Alter für diese Plattform, denn im Schnitt sind die Nutzer zwischen 13 und 18 Jahren alt.

Deshalb hat sich Keilbach auch selbst zum "TikTok-Opa" ernannt. Tiktok ist ein Videoportal, auf dem sich Nutzer der ganzen Welt Videos von maximal einer Minute Länge anschauen oder auch selbst welche drehen können. Gefällt einem Nutzer ein Video, kann er zum Ausdruck dessen einen "Like" hinterlassen.

Die Videoplattform "Tiktok" wurde 2016 von einem chinesischen IT-Unternehmer gegründet, in Europa blieb sie erst einmal unbekannt. Als zwei Jahre später die Fusion mit dem chinesischen Videoportal "Musical.ly" erfolgte, zählte "Tiktok" zu den mobilen Apps, die sich am schnellsten weltweit verbreitete und gewann auch in Deutschland an Beliebtheit. In China ist sie die beliebteste App. Auf "Tiktok" können sich Nutzer Kurzvideos aller Art anschauen und selbst hochladen. Kurze Ausschnitte aus Liedern, Fernsehserien oder Filmen dienen häufig als Basis für Lippensynchronisationen. Ebenso beliebt sind einfache Tanzchoreografien. Wie bei anderen Internetplattformen auch hat jeder "Tiktok"-Nutzer die Möglichkeit, einem Video eine "Gefällt mir"-Angabe (Like) oder ein Kommentar zu hinterlassen. Profile, die einem besonders gut gefallen, kann man auch abonnieren. Damit wird dem Abonnenten – auch Follower genannt – jedes neue Video dieses Profils angezeigt. "Tiktok" gerät aber immer wieder in Kritik, da es beispielsweise die Verbreitung homosexueller Inhalte verbietet oder China-kritische Videos zensiert. (stoy)

",Komische App’, dachte ich am Anfang. Da hab ich noch gar nicht richtig verstanden, was ich da eigentlich mache", erzählt Jürgen Keilbach über den Start seiner "TikTok-Karriere" am 24. Dezember letzten Jahres. "Ich habe eigentlich über Google etwas für meine Videobearbeitung gesucht, da wurde mir direkt als erstes die Videoplattform angezeigt. Ich kannte diese App gar nicht, deswegen hab ich sie mir einfach mal runtergeladen, um zu schauen, was das genau ist", so Keilbach weiter.

Nach kurzer Zeit wurden aus 3000 Nutzern 10.000, die ihm folgten, ein paar Wochen später waren es schon 20.000. Und inzwischen hat Keilbach sogar 58.000 "Follower"– also Nutzer, die sein TikTok-Profil abonniert haben. "Das ist krass, ich hätte nie gedacht, dass das so explodiert", sagt der "TikTok-Opa" im RNZ-Gespräch. Mittlerweile hat Keilbach sogar Zuschauer in den USA und Thailand. Geld verdient er damit aber noch nicht.

Dennoch bedeuten in der heutigen Internetwelt viele Zuschauer auch gleichzeitig viele Neider, die Keilbachs Comedy-Videos nicht mögen und das auch unverblümt zum Ausdruck bringen. "Gerade am Anfang habe ich einige negative Kommentare bekommen. Tiktok hat – wie das echte Leben auch – seine Schattenseiten. Inzwischen trifft es mich aber nicht mehr so hart, ich rede solche Kommentare dann ins Lächerliche und sperre ihren Verfasser", berichtet er. Blockiert man nämlich einen Nutzer auf Tiktok, kann dieser keine Videos mehr von dem Profil sehen, von dem er gesperrt wurde und somit auch keine Kommentare mehr dazu verfassen.

Jürgen Keilbach hat sich selbst zum „Tiktok-Opa“ ernannt. Hier macht er einen Spaß in einem seiner Videos. Foto: privat

Nicht nur Jürgen Keilbach muss Beleidigungen im Internet standhalten: Viele andere "TikToker" erhalten ebenso negative und beschimpfende Kommentare, bei manchen eskaliert es sogar bis hin zum Cybermobbing. "Natürlich kriege ich auch diese negative Seite von Tiktok mit, aber insgesamt macht es schon Spaß, wenn man weiß, wie man mit solchen Kommentaren umgehen muss", so Keilbach. Zumindest habe er schon viele tolle Menschen über das Videoportal kennengelernt, beispielsweise einen 25-Jährigen aus Frankfurt, mit dem er sich fast täglich über neue Videoideen austauscht.

Denn bei insgesamt 800 Videos, die Opa Jürgen – wie Keilbachs Benutzerprofil auf TikTok heißt – schon hochgeladen hat, können einem die Ideen auch mal ausgehen. Wenn er dann mit seinen Gedanken ausschließlich bei der Videoplattform ist, verfliegt die Zeit schnell. "TikTok kann schon zur Sucht werden. Ich verbringe manchmal Stunden am Tag auf dieser Plattform", erklärt er. Kurios dabei sei, dass manche Videos viel weniger gesehen werden als andere. So investiert "Opa Jürgen" mal drei Stunden in ein Video, das hinterher nur 300 "Gefällt mir"-Angaben bekommt; ein anderes hingegen, das er kurz aus Spaß gedreht hat, geht mit 20.000 "Likes" durch die Decke. "Diesen Algorithmus habe ich noch nie durchschaut", so der 60-Jährige.

Keilbachs Umfeld reagiert durchweg positiv auf sein neues Hobby: "Manche Freunde von mir meinen sogar, ich sei offener geworden. Aber meine Familie weiß wahrscheinlich zu 90 Prozent nicht, was genau ich da mache", gibt er lachend zu. Er selbst sieht das ganze sehr selbstironisch: "Manchmal denke ich mir: ,Was hab ich da eigentlich gerade hochgeladen’, aber dann kommt das peinlichste Video noch am besten an." Und das gerade bei seinen Followern: Denn manche von ihnen wollen in einem Video von Opa Jürgen gegrüßt werden, andere fragen sogar nach einem exklusiven "Geburtstags-TikTok". Das sei laut Keilbach am Anfang noch machbar gewesen, inzwischen könne er aber nicht mehr allen Anfragen nachkommen.

Dennoch sind ihm seine Follower für die aufheiternden Videos dankbar, und das zeigen sie auch. "Gerade in der Corona- und Quarantänezeit habe ich meinen Followern durch meine Videos geholfen. Da kommt oft ein schönes Echo zurück", erzählt Keilbach schmunzelnd.