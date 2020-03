Rauenberg. (mf) Bei Arbeiten auf einer Straße in Rauenberg ist am Dienstagnachmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, hatte der Baggerfahrer gegen 15.30 Uhr an einer Baustelle neben einem Haus in der Straße "Angelbach" eine 50 Zentimeter große Gasleitung herausgerissen. Ersten Informationen zufolge sollen Rettungskräfte umliegende Häuser evakuieren. Ein Energieversorger sei unterwegs.

Weitere Informationen folgen...