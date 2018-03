Rauenberg. (rö) Die Stadt Rauenberg hat einen neuen Seniorenbeauftragten: Norbert Menges, den ehemaligen Ortsvorsteher von Rotenberg und langjährigen Stadtrat (jeweils von 1994 bis 2014). "Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", sagte Bürgermeister Peter Seithel bei einem Pressegespräch am Mittwochmorgen im Rathaus. Menges selbst sieht sich vor allem als "Gesicht" eines Teams, das neben ihm aus 13 Damen besteht. Seine wichtigste Aufgabe sei, "älteren Menschen eine Lobby geben", die ihnen heutzutage oft fehle.

Von Januar 2010 bis Ende 2017 hatte Dieter Fendesack als erster Seniorenbeauftragter der Stadt in Rauenberg gewirkt. Nachdem es ihn aus familiären Gründen wieder ins Münsterland, seine alte Heimat, gezogen hatte, fiel gleich in den ersten Gesprächen über den möglichen Nachfolger "schnell der Name Norbert Menges", so Bürgermeister Seithel.

"Er war schon im Hintergrund tätig, ist unheimlich gut vernetzt" und auch der Gemeinderat habe diese Lösung sehr begrüßt. Zumal sich ansonsten wenig ändern wird, wie Hauptamtsleiterin Nina Gellert verdeutlicht: "Es steht ein gutes und etabliertes Team dahinter, das dafür sorgt, dass es nahtlos weitergeht."

Die Aufgaben des Seniorenteams sind vielfältig, beispielsweise wenn es um die Begleitung bei Behördengängen, dem Einkauf, Arzt- oder Klinikbesuchen geht. Bürgermeister Seithel macht darauf aufmerksam, dass der Seniorenbeauftragte in Rauenberg immer auch schon Ansprechpartner für Altersarmut gewesen ist, "der auch ganz heikle Fälle zu lösen hat".

Daran soll sich nichts ändern, die Tür steht bei der Sprechstunde im Rathaus (immer am ersten Montag im Monat ab 9.30 Uhr) jedem Hilfesuchenden offen. "Wenn der Bedarf besteht, werden wir das auf Rotenberg und Malschenberg ausweiten", sagt Menges. Genauso wenig sei es ein Problem, Senioren daheim zu besuchen, wenn sie das wünschen (Kontakt über Nina Gellert, Telefon 0 62 22/6 19 23).