Wiesloch. (hds) Es wurde schon länger gefordert, jetzt wurde die Beleuchtung der Radwege zwischen Wiesloch und Dielheim sowie Baiertal und Schatthausen installiert und in Betrieb genommen. "Wir erfüllen damit den Wunsch zahlreicher Radler, die morgens und abends auf diesen Strecken unterwegs sind. Vor allem sind es Schüler und Pendler, die von dieser Maßnahme jetzt profitieren", so Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner und Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann vor Ort.

"Auf dem Radweg ist viel los und die intelligente Beleuchtung kommt sehr gut an", berichtete Glasbrenner. Insgesamt wurden 235.000 Euro für zusammen 84 LED-Lampen investiert, Dielheim hat sich mit 25.000 Euro beteiligt. Allein in diesem Bereich sind es 45 Leuchten, die Gemeinde Dielheim hat davon anteilig zwölf finanziert. Damit wurde jetzt eine Sicherheitslücke geschlossen, denn zuvor wurde auf beiden Strecken "im Dunklen" geradelt. Die beiden Rathauschefs freuten sich, dass rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit die Maßnahme abgeschlossen werden konnte.

Freude über die neue Radwege-Beleuchtung: (v.li.) Wieslochs OB Dirk Elkemann, Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner und Oscar Infestas. Foto: Pfeifer

Jetzt sorgen Bewegungssensoren ab Einbruch der Dämmerung und in den Morgenstunden für sichere und helle Fahrt. Lediglich die erste Leuchte eines Radweges ist konstant an, um den Beginn des Radweges anzuzeigen. Alle anderen werden je nach Bedarf durch das Herannahen der Fahrradfahrer selbst über die Sensoren "eingeschaltet", eine sinnlose, permanente Beleuchtung wird damit vermieden, was zudem Kosten einspart. "Nun sieht man nicht nur den Gegenverkehr besser, auch etwaige Hindernisse werden erkannt und so Unfälle vermieden", wies Oberbürgermeister Dirk Elkemann auf die neue Einrichtung hin.

Auch der Radweg zwischen Baiertal und Schatthausen wird rege genutzt. Hier begutachteten die beiden Ortsvorsteher Karl-Heinz Markmann (Baiertal) und Fritz Sandritter (Schatthausen) stellvertretend mit Elkemann das neue Konzept genau an der Stadtteilgrenze. "Die Lampen sind nun in Betrieb, am Lichtraumkonzept müssen wir aber noch arbeiten, da stehen noch einige Justierungsarbeiten an, damit man optimal fahren kann", berichtet Oscar Infestas, der die Baumaßnahme von Wieslocher Seite aus betreute.