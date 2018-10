Von Tobias Rehorst

St. Leon-Rot. Von seiner "Vorband" - Jochen Barkas (Gitarre, Gesang) und Bert Stephan (Bass, Trompete, Gesang) - als "Sexiest Man Alive" angepriesen, musste Komiker Olaf Schubert nahezu unerfüllbaren Erwartungen gerecht werden, was ihm in seiner unnachahmlich flapsigen und gespielt selbstverliebten Art mühelos gelang. Das Publikum hing förmlich an seinen Lippen, selbst wenn er es stellenweise auch mal mit Beleidigungen bedachte.

Das begann schon damit, dass er die Veranstaltungsstätte, den voll besetzten Harres, als "unaussprechliches Objekt an der Autobahn im pulsierenden Herzen St. Leon-Rots" betitelte. "Weder Kosten noch Mühe" habe er gehabt, das neue Programm "Sexy forever" zur Aufführung zu bringen, mit dem er auch seine sinnliche Seite präsentieren wolle, so die vor Ironie triefende Ankündigung gleich zu Beginn. "Ich bin ja schon sehr selbstkritisch, aber das war Weltniveau!": Bis ins hinterste Eck des Saals riecht es nach Eigenlob, immer gepaart mit ebenfalls zur Schau gestellter Bescheidenheit.

Das Programm selbst gleicht dann einer Bestandsaufnahme der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation in Deutschland. Überaus gewitzt gelingt der humoristische Drahtseilakt über alle Baustellen hinweg, wobei der Fuß keines der sich anbietenden Fettnäpfchen auslässt. Diese "Kür" wird zudem mit zahlreichen Wortspiel-Pirouetten zur Vollendung gebracht. Gerade die Balance zwischen politischem Kabarett und purer Blödelei, gewürzt mit tiefschwarzem Humor, prägt das Programm.

Bei der Bundeswehr etwa sei ja entweder alles kaputt oder weg, teilweise sogar kaputt und weg, die mit Moos besetzten Rotoren der Armeehubschrauber könnten ja allenfalls noch als Dreckschleuder im Nahkampf gegen Dänemark eingesetzt werden. Genauso zur Sprache kommt das unsägliche Lohngefälle zwischen Zimmermann und Zimmerfrau oder das immer "gefälliger werdende Bildungsgefälle".

Im Lauf des Programms wendet sich Schubert stärker seiner pädagogischen Berufung zu und klärt das Publikum über wesentliche Zusammenhänge auf: So ist der Zweck des Dieselfahrverbots etwa, dass die Schadstoffe auf alle Bedürftigen gleichmäßig verteilt werden. Ein Hybridmotor dagegen funktioniere, indem das Benzin in der Bremse zu Strom vergoren wird. Diese Hypothesen werden dann mit zahlreichen Beispielen illustriert und ausgebreitet. Auch das Zusammenleben zwischen Mann und Frau ist immer wieder Thema des Abends: "Beziehung, wie der Name schon sagt, das zieht sich", sinniert der Blödelbarde, "Wir hatten beide den gleichen großen Wunsch, wir wollten eigentlich beide einen anderen Partner."

Zwischen den einzelnen Themenpunkten gibt es immer mal wieder Manöverkritik, oft auch an der Leistung der Musikerkollegen. "Wenn geklatscht wird, dann wird das Thema verstanden, dann können wir weiter machen. Wir wollen ja schließlich alle zeitig nach Hause."

Höhepunkte im Programm markieren die eingestreuten Lieder. Frei nach dem Motto "Waffengewalt führt zu nichts, ein Lied von mir kann viel mehr anrichten" folgen herrlich sinnfreie Kompositionen, begleitet von Kontrabass und Gitarre, der Maestro selbst gelegentlich virtuos an der Triangel. "Lasst uns zusammen anders sein, das ist besser als gleich und allein", predigt er musikalisch in "Menschen sind anders". Markenzeichen Schuberts ist neben dem Pullunder natürlich das sächsische Idiom, das in den musikalischen Beiträgen in voller Pracht zum "Ausdrück" kommt, am schönsten wohl im englischen Titel "Hey girl" mit einer sächsischen Variante des englischen "th".

Mit viel Lob an das Publikum (" ihr seid das beste Publikum, ihr gebt mir so viel Kraaahaft") und einer Runde "Heilen durch Handauflegung" (ohne Mehrkosten und mit der Kasse abgesprochen) finden "zwei Stunden knisternde Sinnlichkeit auf der Bühne" ihren sprichwörtlichen "Höhepunkt" im zur Fortpflanzung animierenden Rocksong "Zeugt" mit Schubert am Schlagzeug. Da gibt er noch mal alles.