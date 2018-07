Mühlhausen-Tairnbach. (pol/rl) Mit einer Armbrust erschossen wurde ein Kater in Tairnbach offenbar am Freitag. Laut Polizeibericht wurde der Kater in der Eichtersheimer Straße von einem etwa sechs Zentimeter langen Pfeil getroffen. Er schleppte sich danach schwer verletzt in seinen Katzenkorb, wo er qualvoll verendete. Die Tierhalterin entdeckte das tote Tier, als sie gegen 17 Uhr nach Hause kam. Der goldfarbene Pfeil steckte noch im Körper.

Wer am Freitag zwischen 13 und 17 Uhr auf eine Person mit Armbrust im Bereich der Eichtersheimer Straße aufmerksam wurde, kann sich beim Polizeiposten Mühlhausen unter der 06222/662850 oder dem Polizeirevier Wiesloch (06222/57090) melden.