Mühlhausen. (rka) Das Orchester des Musikvereins unter Dominik M. Koch hatte sich zur Sommerserenade auf dem Kirchplatz etwas Besonderes einfallen lassen. Neben dem 60-köpfigen Orchester war eine Leinwand aufgebaut, auf der bekannte Zeichentrickfilme von Walt Disney flimmerten. Also: Bilder zum Hören - Musik zum Schauen. Geboten wurde eine faszinierende musikalische Reise in die zauberhaften Welten großartiger Filmmusik. Zu hören waren Perlen der Kompositionskunst und als solche wurden sie vom Orchester in hervorragender Qualität präsentiert. Walt Disney war in Gestalt von Stefan Degen persönlich anwesend, um charmant, witzig und schlagfertig durchs Programm zu führen. Die beiden Vorsitzenden Stefanie Metzger und Stephanie Just begrüßten ihr erwartungsvolles Publikum.

Wieder einmal bot "Orchesterdompteur" Dominik M. Koch mit seinen Musikern die klangliche Vielfalt eines großen sinfonischen Orchesters. Man spürte förmlich die Harmonie zwischen Dirigent und Orchester. Ein Ziel von Disney befolgte das Orchester konsequent: Zuerst kommt die Musik, dann die Zeichnung, die Bilder begleiten also die Musik. Für die laufenden Bilder sorgte Christian Antoni, der die Filme zusammengestellt und sekundengenau auf die Musik abgestimmt hatte. Angefangen bei "Schneewittchen und die sieben Zwerge" aus dem Jahr 1937. Das Drama um Schneewittchen und das glückliche Ende mit der Hochzeit mit dem Prinzen wurden vom Orchester glanzvoll in musikalischen Bildern gezeichnet.

Der Film "Fantasia" (1940) verbindet klassische Musik mit farbenfrohen Bildern. Von Tschaikowskis "Nussknackersuite" über Igor Strawinskis "Frühlingsweihe" bis zu Beethovens "Pastorale" reichte die musikalische Bandbreite. "Das Dschungelbuch" verdankt seinen großen Erfolg ebenfalls der rassigen Musik. Bei der Sommerserenade waren die besten musikalischen Momente dieses Kunstwerks zu hören, etwa so eingängige Filmsongs wie "Probier’s mal mit Gemütlichkeit" oder "Ich wär’ so gern wie du". Während die Geschichte um das Findelkind Mogli und seine vierbeinigen Freunde auf die Leinwand projiziert wird, erklingen Jazz, Swing und sinfonische Werke live auf der Konzertbühne. Affenkönig Louis lädt zum Tanz, die Elefanten bringen den Dschungel zum Beben und ganz nebenbei erfährt Mogli von seinen Beschützern, was ein großes Herz und tiefe Freundschaft bedeuten.

Aus dem Film "Die Eiskönigin" präsentierte das Orchester ein eindruckvolles Medley mit den bekanntesten Songs, die den Zuschauer jede Episode und dramatische Wendung in Noten miterleben lassen. In allen Disney-Filmen wie auch hier kommt es zum Kampf zwischen Gut und Böse. Walt Disney alias Stefan Degen erklärt, bequem im Ledersessel sitzend, warum beides zum Dasein gehört: "Das Gute kann nur triumphieren, wenn man die Schattenseiten des Lebens kennengelernt hat." Und er fügt noch einen bedenkenswerten Satz hinzu: "Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen."

So viel Zuspruch hatte der Musikverein noch nie bei einer Sommerserenade wie diesmal. Zum Finale gab es Standing Ovations von einem begeisterten Publikum und als Zugabe einen weiteren Film "Vaiana" und schließlich - gesanglich unterstützt durch das Jugendorchester - den Titelsong von "Mickie Mouse". Denn: "Es fing alles mit der Maus an", so Moderator Stefan Degen.

In den Konzertabend gestartet war das Jugendorchester mit dem festlichen Werk "Nordic Fanfare and Hymn", mit dem die Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf eröffnet wurden. Die Darbietungen begeisterten durch hohe Qualität und kraftvollen Ausdruck. Dirigent Julian Metzger versteht es, seine Jugendlichen mitzureißen. Die Wertung für den Auftritt: Bestnote! Wunderbare Klangwelten und musikalische Natur-Stimmungen zauberte man auch beim sinfonischen Werk "Glacier Express", mit dem man auch einen Wettbewerb gewonnen hatte. Und beim Medley aus bekannten Queen-Songs klatschte das Publikum begeistert mit. Dafür gab es als Zugabe ein flottes Marschpotpourri.

Dass man, um eine solche Qualität zu erreichen, auch kräftig schuften muss, bewiesen acht Jugendliche, die beim Lehrgang des Blasmusikverbands Rhein-Neckar eine Prüfung abgelegt hatten. Eine Medaille in Bronze, überreicht durch Jugendkoordinatorin Manuela Koch, erhielten: Frida Östringer, Katja Englert (Horn), Annika Englert, Anna Härter, Alex Heckmann (Trompete), Jan Seeland (Schlagzeug) und Nanette Wagner (Euphonium). Eine Goldmedaille empfing Alicia Walter (Querflöte).