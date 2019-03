Mühlhausen. (seb) Jahrzehntelang wünscht sich Mühlhausen schon eine gute Fuß- und Radwegverbindung nach Malsch. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam nicht nur die gute Nachricht, dass "die Planung des Lückenschlusses fertig" sei und dass der Weg Anfang 2020 in dreimonatiger Bauzeit entstehen soll, sondern auch, dass das Land die erforderlichen Haushaltsmittel von voraussichtlich 175.000 Euro bereitgestellt hat.

Diplom-Ingenieurin Oxana Dammert vom Regierungspräsidium Karlsruhe stellte die Pläne vor. In zwei Abschnitten entlang der Landesstraße L546 zwischen Mühlhausen und Malsch wird der Radweg auf einer Länge von insgesamt rund 0,7 Kilometern angelegt. Geplant ist Dammert zufolge eine Breite von 2,50 Metern und sehr zur Freude der Radler im Rat mit Asphalt und nicht etwa Pflastersteinen oder Schotter. Als ökologischer Ausgleich für diese Versiegelung sind Aufwertungsmaßnahmen im Schutzgebiet "Hochholz-Kapellenbruch" bei Malschenberg geplant. Das alles nahm der Rat erfreut zur Kenntnis.

Für Diskussionsstoff sorgte ein weiterer Lückenschluss, der ganz in die Verantwortung der Gemeinde Mühlhausen fällt: Damit der neue Radweg von Rettigheim aus erreicht werden kann, soll mindestens ein weiterer Geh- und Radweg entlang der Rotenberger Straße (Kreisstraße K4167) vom Ortseingang bis zur Kreuzung mit der L546 geschaffen werden. Wie genau, erläuterte zunächst Diplom-Ingenieurin Simone Rell vom Ingenieurbüro Schulz in Hirschberg-Leutershausen.

Drei Bauabschnitte soll es Simone Rell zufolge geben: vom Radweg an der L 546 abzweigend bis zum Feldweg, der von Mühlhausen her an der Kleingartenanlage Lückenbusch vorbei Richtung Rettigheim führt (90 Meter); zur Einmündung eines weiteren Feldwegs (210 Meter); und weiter bis zur Straße Im Brühl am Ortsrand (170 Meter). Der Weg wird durchgehend asphaltiert und 2,50 Meter breit sein, nur eine kleine Fläche vorm Wegkreuz nahe der Kreuzung von L546 und K4167 soll gepflastert werden.

Die nötigen Grundstücke für die Bauabschnitte eins und zwei befinden sich bereits in Gemeindebesitz. Doch vom dritten Abschnitt sind laut Simone Rell 19 Privatgrundstücke betroffen. Ohne Grunderwerb und Bodengutachten liegt die Kostenschätzung für diesen Weg bei insgesamt bei über 200.000 Euro.

"Wir sind einen großen Schritt weiter", freute sich Bürgermeister Jens Spanberger übers "Licht am Ende des Tunnels". Zu bedenken gab er, dass es nicht einfach werde, insbesondere mit den Grundstücksverhandlungen, und dass der Rhein-Neckar-Kreis diese Verdichtung des Wegenetzes leider nicht unterstütze.

Als "zwingend notwendig" sah Stephanie Kretz (CDU) diese Radwege nicht nur für Schüler oder Freizeitsportler, sondern auch für Pendler ins Gewerbegebiet Rot-Malsch. Man müsse das Projekt planerisch weiterverfolgen und Klarheit über die "finanzielle Herausforderung" erhalten.

Für einen weiteren Radweg am Rettigheimer Ortseingang, parallel zum eben vorgestellten, plädierte Martina Krause (Freie Wähler): aus Sicherheitsgründen nämlich, ende der jetzt geplante Weg doch an einer "gefährlichen, schwer einsehbaren Stelle", wo dem Radler die Autos entgegenkämen - und zwar schnell, Richtung L 546 und bergan werde stark beschleunigt.

Klaus Hohlweck (CDU) stimmte ihr zu, für ihn wäre denkbar, den Radweg vorm Ortseingang in die Rotenberger Straße münden zu lassen - mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen - und sich damit den problematischen dritten Bauabschnitt zu sparen. Ewald Engelbert (CDU) wies darauf hin, dass die Idee eines parallel verlaufenden Wegs denkbar wäre, weil es dort bereits einen landwirtschaftlichen Weg gebe. Spanberger sicherte zu, das prüfen zu lassen, allerdings müsse zuerst Kontakt mit allen Grundstückseigentümern aufgenommen werden.

Als "sehr erfreulich" sah Dr. Gerhard Welker (Grüne) die Planung an, bat aber nachdrücklich um passende Sicherheitsmaßnahmen an den viel befahrenen Straßen. Für ihn wünschenswert sei in Zusammenarbeit mit Malsch auch eine bessere Radwegverbindung Richtung Rauenberg und Wiesloch.

Abschließend einigte man sich darauf, sich zunächst nur Abschnitt eins des Rettigheimer Radwegs zu widmen und ein Konzept mit parallel verlaufenden Wegen prüfen zu lassen.

Einhellig war man dafür, einen Radweg von Tairnbach nach Balzfeld eigens ausschildern zu lassen - Baumaßnahmen sind nicht nötig, die Wege sind bereits vorhanden. "Etwas Geld in die Hand nehmen" muss die Gemeinde laut Spanberger aber wegen eines Waldwegs zwischen Mühlhausen und Rettigheim, nahe der Rotschlaghütte.

Wie Bilder zeigten, ist er in fürchterlichem Zustand, der Belag löst sich, Baumwurzeln haben für Risse gesorgt, die breit genug sind, dass Radreifen drin stecken bleiben können. Kosten von 65.000 Euro stehen laut Spanberger im Raum. Ein weiterer Weg, nahe den Tennisplätzen in Mühlhausen, soll zusätzlich für 30.700 Euro ertüchtigt werden, so Spanberger.

Damit wäre eine Wegeverbindung saniert, die insbesondere von Schülern, aber auch von Sportlern, Spaziergängern oder auch Pilgern auf dem Weg zur Waldkapelle stark genutzt wird, daher stimmte der Rat einhellig zu. Im Herbst könnten diese Sanierungsarbeiten bereits starten.