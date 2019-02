Mühlhausen. (seb) "Wo wolldan no, wenns kee Prunksitzung mehr gibt?" Die Frage aller Fragen stellte Entertainer Rainer Kraft und entwarf wahre Horrorszenarien von Spaßsuchenden, die zum bloßen Fernsehschauen verdammt sind. Gemeinsam mit Vanessa Kraft heizte er die Stimmung an, damit das Publikum der Prunksitzung in der voll besetzten Kraichgauhalle dafür gewappnet war, "wenn der Sängerbund es noch mal richtig krachen lässt", wie Vereinsvorsitzende und Moderatorin Christina Hillenbrand versprochen hatte.

Leider, so stellte Hillenbrand auch klar, war der angekündigte "Abschied von der Prunksitzung" keine "Fake News", kein "Marketing-Gag, damit die Halle voll wird", für den Sängerbund zumindest sei "Schluss". Doch angesichts der Leidenschaft der Akteure und des Herzbluts, mit dem alle Beteiligten vor und hinter den Kulissen so offensichtlich der Narretei verbunden sind, konnte das keiner der über 300 Anwesenden so recht glauben: Irgendwie wird es, muss es weitergehen, war allenthalben zu hören. Jauchzen, Gelächter und Freudengesänge jedenfalls waren laut genug, um diesem Verlangen Nachdruck zu verleihen, und überdies forderte das entfesselte Publikum ständig Zugaben: Diese letzte Prunksitzung durfte einfach nicht zu Ende gehen.

Eindrucksvolle Jubelraketen und donnernde "Mühoi"- und "Helau"-Rufe begleiteten das mitreißende Programm unter dem Motto "Die Griechen und die Götter müssen verrückt sein - Mühoi auf dem Olymp". Im Publikum tummelten sich vor allem in Chiton oder Peplos gewandete Würdenträger mit Schärpe und Fenchelkranz, daneben auch Meeresnymphen und Aquamänner. Sie bereiteten den Gardetänzerinnen der TGL (Einstudierung: Nina Fessler und Chamille Krasnitzki), unter ihnen erstmals eine Mini-Garde (Trainerin: Kerstin Antoni), einen tosenden Empfang. Und für die sorgfältig choreografierte, mit gekonnten akrobatischen Einlagen bereicherte Darbietung gab es kräftigen Beifall. Ebenso für die 86-jährige "Faschingsdame Helga" aus Eppelheim, die in der Bütt erzählte, auf der Suche nach einem Mann zu sein: "Ich bin doch e Wucht, und trotzdem net ausgebucht." Wie viel Pech sie mit "den Kerlen" hatte, sorgte für große Heiterkeit, und mehr noch, wie viel Begeisterung für die Fastnacht sie ausstrahlte.

In jeder Hinsicht "göttlich" war der Auftritt der "Vocalinos", der Jugend des katholischen Kirchenchors. Sie präsentierten Teile ihrer "Götterolympiade" von 2017 und überzeugten mit Gesang und schauspielerischem Talent, etwa als Kriegsgott Ares seinen protzigen Auftritt hatte und die übrigen jungen Sänger Scheinkämpfe mit Schwert oder Fäusten starteten. Danach elektrisierte die Östringer Showtanzgruppe mit ihrem Tanz zu einem fetzigen Rockmedley. Ein absolutes Highlight folgte danach: der übermütige Auftritt der Bürgermeister-Stellvertreter Ewald Engelbert und Hans-Josef Hotz als Wolle "Millionen Freundschaftsbändchen" Petry und Roland "Blonde Schmalzlocke" Kaiser, von Tairnbachs Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf als Andrea "Roter Wuschelkopf" Berg und Bürgermeister Jens Spanberger als Elvis "knallenge Hose" Presley. Sie bewiesen einmal mehr, dass sie für jeden Spaß zu haben sind, Kostüme und Perücken waren fantastisch, die Performances stilsicher. Ihr Abgang entwickelte sich zur Spontan-Polonaise mit jubelnden Zuschauern.

Mit Kalauern und Scherzfragen stellte Co-Moderator Paul Herrmann sich vor, erzählte, wie er auf Pegasus herbeifliegen wollte, "des bleede Viech" ihn aber zu seinem Schrecken zunächst "in Rettinge" abgesetzt habe. Er fragte sich: "Wenn die Polizei mich anhält und sagt: ‘Papiere‘ und ich dann: ‘Schere‘, hab ich dann gewunne?" Ausgelassen machte das Publikum mit, als Rainer und Vanessa Kraft die Stimmung noch weiter anheizten, etwa bei der lustigen Choreografie zum Partyhit "Wir fahren mit dem Bob".

Eine Badnerin traf in der Bütt auf eine Zugereiste, das Duo "Jutta und Sabine" (Jutta Schmitt und Sabine Falk) erfreute das Publikum zunächst mit einem Hoch auf die "Muddasprooch". In einem jedenfalls verstanden sich die beiden hervorragend: wenn’s um die nichtsnutzigen "Labbeduddl" ging. Was das ist? "Was die meischde Weiwa dahoom hewwe." Jutta nahm ihrem alle Illusionen bei der Frage, ob er nicht einen "Körper wie en griechische Gott" habe: "Ich heb net gewisst, dass Buddha en grieschischer Gott is."

Eine wahre Augenweide war der furiose Tanz der Amazonen, die TGL-Truppe (Einstudierung: Nina Fessler und Chamille Krasnitzki) überzeugte mit Anmut und Können. "Ich such en Mann und des scho lang", machte danach Helga Kowohl alias Hildegard in der Bütt überdeutlich. Der RNZ-Fotograf war vor ihr nicht sicher ("Gefall ich dir?"), ebenso wenig CDU-Landtagsabgeordneter Karl Klein ("Sie sind scho e Gerät!"). Fast noch besser als ihre vorbereiteten Gags waren ihre spontanen Sprüche und Grimassen, als es Pannen mit ihrem Mikrofon gab. Verblüffend schließlich der Striptease: Dutzende Kleiderschichten enthüllte sie nach und nach, kiloweise Stoff hatte sie die ganze Zeit mit sich herumgetragen, was für eine Hingabe an die Fastnacht!

Lautstarke und schwungvolle Premiere bei einer Prunksitzung feierten die "Brassdiggas", sieben Bläser und ein Schlagzeuger, die Rainer Kraft bei beliebten Hits begleiteten. Flott und komisch der Auftritt des Männerballetts von FC und Sängerbund, natürlich, passend zum Motto, mit einem Sirtaki. Die Tänzer dankten später herzlich ihren Trainerinnen von der TGL, Emely und Lara Sauer sowie Sophie Elter, außerdem Rosemie Becker und Renate Maier fürs Schneidern der Kostüme. Stefan Maier erhielt zudem für seine 25-jährige Treue zum Männerballett einen Pokal.

Ein Loblied auf ihren Heimatort bildete das Finale, bei dem die gesamte "Topmannschaft" (so Christina Hillenbrand) des Sängerbunds "An der Angelbachküste" sang. Dabei nahmen sie das Ortsgeschehen aufs Korn, etwa, dass "überall gebaut und saniert" werde, betonten aber auch, dass das Glück hier "an Land gespült" werde. Ehe bei Stimmungsmusik von Rainer und Vanessa Kraft weitergefeiert wurde, stieg noch eine Jubelrakete: für den Sängerbund und seine Chefin Christina Hillenbrand und insgesamt 22 herrliche Prunksitzungen.