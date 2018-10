Besser hätten die Rahmenbedingungen für die Kerwe in Mühlhausen nicht sein können: Bei herrlichem Spätsommerwetter war die Kerwemeile prall gefüllt, als Bürgermeister Jens Spanberger am Samstagabend das Weinfass anstach. Fotos: Pfeifer

Mühlhausen. (rka) Einen besseren Start hätte sich für die Kerwe in Mühlhausen nicht denken lassen: strahlendes Spätsommerwetter, eine Rekord-Weinlese in bester Qualität, dazu eine prall gefüllte Kerwemeile mit gut gelauntem Publikum.

Um die historische Verbindung von Kirchweih und Kerwe zu dokumentieren, hatten die Katholische und die Evangelische Kirchengemeinde das Kerwekomitee mit Bürgermeister Jens Spanberger, die Kurpfälzische Weinkönigin Mona, ihre Weinprinzessinen Verena Rieger und Verena Kenz, die Kraichgauer Weinprinzessin Simona Aurelia Maier, die Portugieserkönigin Melissa und die Kerweborschte zum ökumenischen Gottesdienst in die Pfarrkirche eingeladen.

Feierlich wurde der Gottesdienst durch ein "Prelude" des Posaunenchors Tairnbach unter Rüdiger Egenlauf eröffnet. Pastoralreferentin Antje Kaminski wies in ihrer Begrüßung auf diese Verbindung von Kirchweih und Kerwe hin. Es sei schön, an diesem Brauchtum festzuhalten. In der gemeinsamen Predigt von Pfarrer Klemens Dittberner und Antje Kaminski ging es um die biblische Erzählung vom Bettler Bartimäus, den Jesus wegen seines unerschütterlichen Glaubens heilt. Was dies damals und heute bedeute, dieser Frage gingen die Prediger nach. Aktiv beteiligt am Gottesdienst waren auch Bürgermeister Jens Spanberger, der die Lesung hielt, sowie die Weinhoheiten und Kerweborschte, die Fürbitten vortrugen.

Zur Kerweeröffnung wurde Kerweschlumpel "Florentine" in feierlichem Zug von der Kerwemeile zum Kirchplatz gebracht. Böllerschüsse aus der historischen Kanone und das klingende Spiel des Musikvereins unter Dominik Koch folgten. Hunderte Schaulustiger waren an diesem herrlichen Herbstabend herbeigeströmt. Darüber freute sich auch Bürgermeister Jens Spanberger. "Heute ist die Kerwe ein Spiegelbild unseres Dorfes, sie ist Ausdruck unserer Lebensfreude und Geselligkeit", so der Bürgermeister. Es dokumentiere die Identität der Gemeinde und sei "äußeres Zeichen des Zusammenhalts der Dorfgemeinschaft".

So lebe die Gemeinde nicht so sehr von der Infrastruktur, den Straßen, Plätzen, Schulen, Sporteinrichtungen, Kindergärten und anderen Investitionen. Viel wichtiger für die Gemeinde seien die Menschen, die sich in den Vereinen, Gruppen und Institutionen engagierten. Sie seien es, die "unsere Gemeinde erst lebens- und liebenswert machen". Erfreuliches wusste der Bürgermeister über den neu gestalteten Angelbach zu berichten. Als "großes, neues Highlight" sei der Bach inzwischen ein "Ort von Spiel, Spaß und Freude" vor allem für die Kinder.

Jetzt kamen die Weinhoheiten zu Wort, die sich zuvor in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen hatten. Die Kraichgauer Weinprinzessin Simona stellte den Begriff "Heimat" in den Mittelpunkt. Heimat sei für sie ihr schönes Mühlhausen, umgeben von Reben, ein "Ort zum Abschalten". "Eine erfolgreiche Wein- und Straßenkerwe und schöne Stunden bei einem Gläschen Wein" wünschte die Kurpfälzische Weinkönigin Mona dem Kerwevolk und ließ einen Trinkspruch folgen: "Genießt den Wein und das Leben! Was nützt der beste Wein, wenn man ihn genießen muss allein."

Viele "gekrönte Häupter" trugen sich zu Mühlhausener Kerwe im Heimatmuseum in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Foto: Pfeifer

Man traute seinen Augen kaum, denn Mühlhausen hatte in diesem Jahr gleich zwei junge Ortsbüttel, Florian Neidig und Andreas Becker, die es unter dem Motto "Make Mühlhausen great again" richtig krachen ließen. In Mühlhausen werde derzeit "geklotzt und nicht gekleckert". Genau wie in Berlin und Stuttgart könne man sich Großbaustellen leisten, und auch die Feuerwehr rücke mit ihrem großen Fuhrpark und lautem Tatü und Trara aus, um einen einzigen, umgefallenen Baum zu bergen.

Zu Ohren ist den beiden auch gekommen, dass man bei der Verwaltung an einem "Großprojekt Hafen am Angelbach" arbeite. Darüber hinaus habe Mühlhausen mit der Kraichgauer Weinprinzessin Simona einen "Star in der Medienlandschaft". Etwas Originelles hatten sich die CDU-Gemeinderäte einfallen lassen, die dem Bürgermeister ein Bild mit der Zukunftsvision ihrer Gemeinde überreichten: Auf dem Angelbach schwimmt das erste Ausflugsschiff, eine Ziehbrücke hebt sich, um die Durchfahrt zu ermöglichen. Erst wenn dieses Projekt verwirklicht sei, dürfe Jens Spanberger in Pension gehen, so sein Stellvertreter Hans-Josef Hotz.

Unter dem Motto "Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen" feierte das alte "Mühlhaiser Lied" seine Auferstehung. Im Auftrag des Bürgermeisters hatte Dirigent Dominik M. Koch dieses traditionelle, fast vergessene Marschlied für sein Blasorchester vertont, den ursprünglichen Text überlieferten die beiden Kolpingssöhne Paul Hotz und Rudi Becker. Danach durften auch die Festbesucher kostenlos den Wein vom Heiligenstein genießen. Unter den Bläserklängen des Musikvereins stieß man auf das gute Gelingen der Kerwe an und taufte die Kerweschlumpel auf den Namen "Florentine".

Dann entließ der Bürgermeister die Festbesucher ins fröhliche Kerwetreiben. Genau 53 Stunden lang will man in Mühlhausen die Kerwe feiern bei Speis und Trank, Musik, Gesang und Tanz.