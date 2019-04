Mühlhausen. (rö) Nach einer langen Diskussion hat Mühlhausens Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Entscheidung über eine Erweiterung der Gemeinschaftsschule einstimmig vertagt. Zunächst hatten Bürgermeister Jens Spanberger, Rektor Mathias Schmitz und Architekt Paul Fuchs die Gründe für die Notwendigkeit neuer Räume dargelegt und die bisherigen Planungen vorgestellt. In den ersten Stellungnahmen der Fraktionen sah dann auch alles zunächst nach grünem Licht für die Maßnahme aus: Hans Becker (für die Mehrheit der CDU), Dr. Gerhard Welker (Grüne), Reimund Metzger (Freie Wähler) und Daniel Bender (SPD) erteilten ihre Zustimmung.

Dann monierte jedoch Stephanie Kretz (CDU), dass zwar an den zusätzlichen Raumbedarf der Gemeinschaftsschule, nicht jedoch an die Grundschule gedacht sei. Beide seien "nah miteinander verknüpft", es gebe aber "nur noch eine freie Fläche". Mit der geplanten Erweiterung werde diese "verschenkt" und man nehme sich die Fläche für eine Erweiterung der Grundschule. Auch die Ganztagsbetreuung sei in den Planungen nicht berücksichtigt, so Stephanie Kretz, "das wird uns einholen".

Unterstützung erhielt sie von Holger Meid (CDU), der eine ganzheitliche Planung forderte, um zu wissen, "was am Ende passiert". Gründe, die Bruno Sauer (Freie Wähler) nachvollziehen konnte. Er zeigte sich deshalb überrascht, dass bis zu diesem Zeitpunkt kein Antrag auf Vertagung gestellt worden war. Nun sah auch Dr. Bernhard Drabant (Grüne) "Flickschusterei" und wollte die Entscheidung vertagen. Ein "Gesamtkonzept" sah schließlich auch der Bürgermeister als sinnvoll an. Zwar dränge die Zeit und es stehe auch die Kommunalwahl an, aber "wir werden das schon irgendwie schultern".

Hintergrund der Überlegungen ist, dass die 2015 gestartete Gemeinschaftsschule spätestens zum Beginn des Schuljahrs 2020/21 weitere Räume benötigt, wenn die aktuellen Achtklässler die zehnte Klasse erreicht haben, die es derzeit nicht gibt. Sowohl Grund- als auch Gemeinschaftsschule sind laut dem Bürgermeister mit momentan 169 beziehungsweise 197 Schülern "stabil zweizügig".

Laut Regierungspräsidium wurde eine Fehlfläche festgestellt, die zwischen 401 und 792 Quadratmeter beträgt. Mit der Planung orientiere man sich "am Mindestmaß", so Spanberger. Unter zwei Varianten bevorzuge man einen Neubau im östlichen Bereich des Schulgeländes gegenüber einem Anbau, der "große Nachteile" mit sich bringen würde.

Im eingeschossigen Neubau könnten zwei Klassenzimmer, ein Differenzierungsraum, Material- und Lagerräume sowie Toiletten entstehen, auch die Barrierefreiheit wäre gegeben. Die Statik soll auf eine Zweigeschossigkeit ausgelegt werden, um eine Erweiterung möglich zu machen. Die Kosten bezifferte das Büro Fuchs auf knapp über 1,3 Millionen Euro.

Für Rektor Mathias Schmitz und sein Kollegium wäre der Neubau ein Gebäude, das "optimal von uns genutzt werden kann". Die Schülerzahlen hätten sich seit der Einführung der Gemeinschaftsschule "sauber stabilisiert", man arbeite stark differenziert mit den Schülern und könne in der 9. und 10. Klasse sogar "Unterricht auf gymnasialem Niveau anbieten", berichtete Schmitz.

Aus den Stellungnahmen der Fraktionen wurde dann deutlich, dass ein Neubau von allen Räten gegenüber einem möglichen Anbau favorisiert wird, der unter anderem erhebliche Einschränkungen des Schulbetriebs mit sich bringen würde. Hans Becker forderte, "die multifunktionale Nutzung aller Räume" zu prüfen, Gerhard Welker wollte mit Blick auf die "sehr beengt" untergebrachte Kernzeitbetreuung "möglichst viel Flexibilität" im Raumkonzept.

Für "qualitativ hochwertigen Unterricht" macht laut Reimund Metzger alles andere als ein Neubau "keinen Sinn", auch Daniel Bender sah darin "die sinnvollste und einzige Option". Trotz dieser anfangs breiten Zustimmung, wird nun zunächst der Raumbedarf der Grundschule untersucht, dann beratschlagt man erneut. Eine definitiv notwendige Änderung des Bebauungsplans "Schul-, Sport- und Freizeitanlagen" wurde aber schon einmal einstimmig auf den Weg gebracht.