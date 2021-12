Malsch. (seb) Mit 611.000 Euro im Plus ist Malschs Ergebnishaushalt im kommenden Jahr. Diese erfreuliche Nachricht überbrachten Bürgermeisterin Sibylle Würfel und Rechnungsamtsleiterin Petra Wacker in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die man coronabedingt kurz hielt.

Der Finanzausschuss hatte sich Ende November erstmals mit dem Zahlenwerk befasst, jetzt standen einige Änderungen an, darunter Mehrausgaben, aber auch höhere Erträge vor allem aufgrund der aktualisierten Steuerschätzungen.

Laut Petra Wacker sieht der Plan für den Ergebnishaushalt 2022 Einnahmen von knapp 8,78 Millionen Euro und Ausgaben von rund 8,17 Millionen Euro vor. Wacker rechnet mit einem Einkommenssteueranteil von gut 2,65 Millionen, Schlüsselzuweisungen von 1,18 Millionen, beim Familienleistungsausgleich mit knapp 211.000 und bei der Investitionspauschale mit 424.000 Euro. Die Gewerbesteuer wächst gegenüber dem laufenden Jahr voraussichtlich um eine Million auf 1,5 Millionen Euro.

Die Umlagezahlungen an Kreis und Land schlagen mit über zwei Millionen zu Buche. Investitionen und Instandhaltungsarbeiten wurden laut Wacker auf das Notwendigste beschränkt. Die Baumaßnahmen sind 2022 mit rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt, größter Posten dabei die Sanierung der Alten Rathausgasse für geschätzt 380.000 Euro. Weiterhin werden sogenannte "bewegliche Sachen" für zusammen 345.000 Euro erworben, dazu zählt der neue Gerätetransportwagen für die Feuerwehr mit rund 130.000 Euro.

Aktuell befasste sich der Gemeinderat mit veränderten Zahlen, die nicht alle seiner Kontrolle unterliegen, beispielsweise gab es bei den veränderten Steuerwerten nicht wirklich eine Entscheidungsfreiheit. Aber dafür unter anderem bei der Computerausstattung und Digitalisierung, für die statt rund 32.000 ganze 192.000 Euro veranschlagt werden. Auch für die Medienausstattung des Rathauses wird mehr ausgegeben, der Haushaltsansatz wächst um 40.000 auf 65.500 Euro. Die Planungen zur Innenentwicklung, wodurch Flächen eine neue oder überhaupt eine Nutzung erfahren sollen, wurden wiederum im Umfang reduziert: um 25.000 auf 51.000 Euro. Erwartete Zuschüsse von 12.300 Euro wurden nämlich nicht gewährt.

Der Gebäudeerwerb durch die Gemeinde wird gegenüber den November-Vorstellungen stark aufgestockt: um 378.000 auf 721.000 Euro. In den Plan neu einbezogen wurde das Notstromaggregat für die Feuerwehr für 70.000 Euro: Die Mittel waren außerplanmäßig schon dieses Jahr bereitgestellt worden, doch es gibt Lieferschwierigkeiten, nicht beim Aggregat selbst, so Würfel, sondern beim erforderlichen Anhänger.

Und schließlich wurden vorsorglich 10.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt, um zur Not eine Kandidatenvorstellung zur im Herbst anstehenden Bürgermeisterwahl per Internet zu übertragen, sollte eine Präsenzveranstaltung pandemiebedingt nicht möglich sein. Im Januar soll die Verabschiedung des Haushaltsplans erfolgen.