"Licht aus, Spott an": Die "Spitzklicker" Franz Kain, Susanne Mauder und Markus König (v.l.) brachten reichlich humoristische Würze in die Malscher Zehntscheuer. Foto: Pfeifer

Von Gertraude Zielbauer

Malsch. Ein „Spitzklicker“ ist laut Duden ein Schlitzohr. „Die Spitzklicker“ nennt sich auch das Weinheimer Kabarett, das schon seit Jahrzehnten vor allem im nördlichsten Zipfel von Baden mit großem Erfolg auftritt. Aber „Nordbadener“, das wollen die fünf Protagonisten Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder, Markus Weber und Daniel Möllemann (Darsteller und Pianist) partout nicht sein. So richtig „dahoom“ fühlen sie sich halt erst als Bürger der „Freien Volksrepublik Nordostkurpfalz“. Das ging zumindest aus einer Nummer ihres Programms „Licht aus, Spott an“ hervor, mit dem sie nun in der Malscher Zehntscheuer auftraten.

Die nach Unabhängigkeit strebenden „Katalanen der Kurpfalz“ schritten daher alsbald zur Staatsgründung. Da gab es jede Menge zu regeln: Über die Nationalhymne war man sich bald einig, wozu gibt es schließlich den „Jäger aus Kurpfalz“? Auch die Landesflagge – ein schönes Blau-Grün-Gelb-Rot-Weiß-Brinzelsbraun – war auch schnell gefunden. Und dass man an der Grenze zu Viernheim eine Zollstation errichten werde, war eh klar. Fazit: „Dahoom is halt dahoom, es lebe die Nordostkurpfalz!“

Die „Spitzklicker“ sind eines der letzten klassischen Kabarette vom Schlage der „Leipziger Pfeffermühle“ oder der „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“. Ganz so politisch und straff nach „links“ gebürstet sind sie allerdings nicht. Man will die Leute schließlich auch hin und wieder unbekümmert lachen hören. Und dazu gab es an diesem Abend in der Malscher Zehntscheuer reichlich Gelegenheit. Zum Beispiel über immer neue Trendsportarten. Sogar das Gehen muss zu diesem Zwecke neu erfunden werden („Immer die Hüfte mitnehmen und schwingen, schwingen, schwingen!“).

Ein weiteres Reizthema waren die „Fake News“, die den Fünfen gehörig auf den Wecker gehen. Da bleibt nur eins: „Wir singen den Fake Blues“. Und erst die Gaffer beim Unfall auf der Autobahn: „Wo andere leiden, geht’s uns gut“, fällt den Spitzklickern dazu ein. „Immer dem Sani hinterher, in jedem Menschen steckt ein Voyeur!“ In der Werbeagentur fragt sich das Team im branchenüblichen „Denglisch“ („You name it, wow!“), wie der neue Joghurt politisch korrekt unter die Leute gebracht werden kann. „Auf jeden Fall Bio, denn Bio ist gut ...“

„Alles für die Katz’“, kommentieren die Spitzklicker den unsäglichen Trend, sich pausenlos blödsinnige Katzenvideos reinzuziehen, anstatt sich mit echten Problemen zu befassen wie zum Beispiel der Wohnungsnot in den Städten. Da kann man für einen stolzen Preis ein Dach-Appartement mieten, in dem das Schlafzimmer zu niedrig zum Stehen ist („macht nix, man liegt ja eh), und die Dusche wiederum so eng, dass die Handtücher gleich mitgewaschen werden. Und die Küche? „Einfach beim Nachbarn klingeln!“

Selbstredend bekommen auch die flotten Rentner ihr Fett weg. Ihre Zielgruppe steigt stetig, man kann sie nicht mehr ignorieren. Zum Beispiel den „Arthrose-Fritz“, der seinen Rollator aufmotzt, als wäre er der geilste Schlitten. Bayern-Schelte, „Coffee-to-Go“, das Dschungelcamp und der unsägliche „European Song Contest“ („wenig Kunst, aber viel Brimborium“) werden ebenso thematisiert wie patziger Service im Lokal.

Das Programm der Spitzklicker lief ab wie am Schnürchen, alles war wohl organisiert und wurde mit viel Liebe zur Sache dargeboten. Die besondere Spezialität des Ensembles: musikalisches, darstellerisches und pantomimisches Können. Das bringt Leben in die Bude, lockert die Szenen auf und nimmt ihnen jene unerwünschte Statik, die beim politisch-literarischen Kabarett oft nur schwer zu vermeiden ist.

Das Publikum jedenfalls amüsierte sich königlich, spendete reichlich Beifall und ging mit der Überzeugung nach Hause, einen vergnüglichen Abend erlebt zu haben.