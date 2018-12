Wiesloch. (pol/rl) Bei einem Auffahrunfall leicht verletzt wurden drei Personen am Mittwochabend. Gegen 19.20 Uhr war ein 18-jähriger Opel-Fahrer in Richtung Rauenberg unterwegs. In Höhe der L594/Südtangente musste er verkehrsbedingt, was ein nachfolgender 23-jähriger Fiat-Fahrer zu spät bemerkte. Der Fiat prallte ins Heck des Opel.

Dabei wurden der 18-Jährige sowie zwei Mitfahrer im Opel leicht verletzt. Der Fiat musste abgeschleppt werden. An den beiden Autos entstand rund 5000 Euro Sachschaden.