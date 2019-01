Tanzkunst in Vollendung demonstrierte die Compagnie des "Russischen Klassischen Staatsballetts" bei seinem Gastspiel an Dreikönig im Palatin. Gezeigt wurde der Weihnachtsklassiker "Der Nussknacker". Foto: Jan A. Pfeifer

Von Gertraude Zielbauer

Wiesloch. Der lange, klirrend kalte russische Winter lässt die Menschen auch im dicksten Pelzmantel noch frösteln. Dass dies ihrer Sehnsucht nach Wärme, nach Musik und schwebender Grazie im hauchdünnen Trikot schon immer besonders förderlich war, lässt sich leicht nachvollziehen. Und auch, dass so viele Liebhaber des klassischen Balletts die Wiege dieser Kunstform in Russland vermuten. In dieser Tradition steht auch das "Russische Klassische Staatsballett" unter der Leitung von Konstantin Iwanow, das am vergangenen Sonntag wieder zu einem Gastspiel im Staufersaal des Palatins Station machte.

Gegeben wurde "Der Nussknacker" mit der Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky nach einer Geschichte von E.T.A. Hoffmann. Und wenn auch die Winter hierzulande nur selten klirrend kalt sind, füllt dieses Märchen vom kleinen Mädchen Marie und ihrem heiß geliebten Spielzeug, dem hölzernen Nussknacker, immer wieder die Säle und Theater. Auch der große Staufersaal des Palatins war gut besucht, als sich der Vorhang für die Ballett-Kompagnie aus der russischen Republik Marij El öffnete.

Das getanzte Märchen beginnt mit einer Weihnachtsszenerie, wie sie in den vornehmen Familien des 18. und 19. Jahrhunderts üblich war: Maries Eltern empfangen vor dem riesigen Weihnachtsbaum im Salon ihre Freunde und deren Kinder, und sogleich beginnt die Bescherung. Mit großer Freude begrüßen Marie und ihr Bruder Franz den "Patenonkel Drosselmeier", einen Freund der Familie, der zaubern kann, und immer die originellsten Geschenke bringt. Eines davon ist diesmal der Nussknacker und ihn hat Marie sofort ins Herz geschlossen.

Vor dem Schlafengehen, als es im Haus schon still und dunkel ist, geht sie noch einmal in den Salon und deckt ihn sorgfältig zu. Dabei verfällt sie in tiefen Schlaf und träumt nun vom siegreichen Kampf ihres kleinen Freundes gegen den Mäusekönig und seine Truppe. Auf einmal ist Marie erwachsen und ein schöner Prinz umwirbt sie. Beide wandern durch einen Märchenwald, in dem die Schneeflocken tanzen und alle Puppen lebendig werden: das Chinesenpärchen, die spanischen und russischen Puppen und sogar die Blumen des voller Ungeduld erwarteten Frühlings. Am Ende führt der Prinz Marie auf sein Schloss. Gerade soll die Verlobung stattfinden, da sind plötzlich alle verschwunden, und Marie erwacht.

Nicht nur das Märchenhafte und die Sehnsucht nach Licht und Wärme machen dieses Ballett, dessen Handlung sich dem Zuschauer mühelos erschließt, zu einem "Dauerbrenner" auf den Bühnen der Welt. Es wird auch der Wunsch von Groß und Klein erfüllt, bei einer "perfekten Weihnacht" dabei zu sein, wenn auch nur anderthalb Stunden lang und auf der Theaterbühne.

Diesen Wunsch erfüllten dem Wieslocher Publikum in Zusammenarbeit mit dem Choreografen der Bühnenbildner Leon Tiracuian und Kostümbildnerin Tatjana Izucheva. Sie ernteten, zusammen mit dem Corps de Ballet und den Solisten, am Schluss der Vorstellung begeisterten Applaus.

Es wurde professionell getanzt, Musikalität, Sprungkraft und Grazie überzeugten gleichermaßen und der große Pas de deux von Ekaterina Baibaeva (Marie) und Artem Vedenkin (Prinz) war das Glanzstück, in dem beide Solisten ihr Können voll ausleben durften. Wäre noch Dmitrij Arbuzov zu erwähnen, der als "Drosselmeier" das Publikum mit außergewöhnlicher Bühnenpräsenz in seinen Bann zog und als "Maître de Plaisir" alle Fäden in der Hand hielt.

Alles in allem beschenkte das Gastspiel des "Russischen Klassischen Staatsballetts" die Zuschauer aller Generationen wieder einmal mit einem weihnachtlich märchenhaften Erlebnis der Extraklasse. Dass so viele Kinder in Begleitung von Eltern und Großeltern gekommen waren, lässt hoffen, dass dieser ideale Einstieg in die Welt des "Theaters mit richtigen Menschen" dafür sorgen wird, dass die Liebhaber der klassischen Bühnenkunst nicht so schnell aussterben.

Kleine Anmerkung am Rand: Schön wäre es, wenn dieses ausgezeichnete Ballett-Ensemble nach den vielen Vorstellungen des "Nussknackers" zur Abwechslung in Wiesloch einmal wieder den "Schwanensee" im Gepäck hätte.