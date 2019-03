Walldorf. (heb) Michael Kögel ist als Wetterreporter für den SWR in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Am Dienstagmorgen hatte der Walldorfer ein Heimspiel. Mit seinem Kamerateam besuchte er die Walldorfer Storchenwiese, filmte die Störche und interviewte Günter Keim und Peter Weiser vom Naturschutzbund (Nabu) Walldorf-Sandhausen. Besonders interessierte er sich für das Verhalten der Störche in Bezug auf das Wetter und auf Klimaveränderungen. Der Beitrag (4 Minuten) erscheint am heutigen Dienstagabend um 18.45 Uhr in der Landesschau.