Wiesloch. (oé) In der hohen Politik war die europäische Einigkeit schon mal größer. Das Drama um den "Brexit" ist ein sinnfälliges Zeichen dafür. Wie gut, dass es noch ein anderes Europa gibt: das der engen zwischenmenschlichen Beziehungen über alle Sprach- und sonstigen Grenzen hinweg.

Ein ermutigendes Beispiel dafür ist die lebenslange Freundschaft zwischen den Familien Boll aus Wiesloch und Thomas aus London. Gerade eben waren der 86-jährige Martyn Thomas und seine 84-jährige Frau Shirley wieder in Wiesloch zu Gast - um ihren Freund Martin Boll zu besuchen, aber auch ihren Sohn Russell, der mit seiner Familie seit nun 26 Jahren in der Weinstadt lebt.

Angefangen hat alles im Jahr 1985. Martin Boll war als junger Berater bei SAP tätig, als vom Konzern Esso in London die Anfrage kam, ob SAP ein Programm für sie hätte. "Mit nur notdürftig übersetzten Unterlagen und meinem Schulenglisch bin ich damals mutig losgezogen", erinnert sich Martin Boll. "Heute wäre ein solches Vorgehen undenkbar. Aber damals war es Pionierarbeit. Und die Engländer in ihrer bekannt höflichen Art haben geduldig mitgezogen. Auch sie wollten den Erfolg."

Trotzdem waren die ersten beiden Tage für Martin Boll "eine gefühlte Katastrophe. Den ganzen Tag über Englisch zu reden, da bist du abends platt. Ich habe einen Satz in Englisch angefangen und in Deutsch aufgehört." Aber irgendwie hat er diese ersten Tage überstanden und als ihm schließlich ein englischer Kollege auf die Schulter klopfte und anerkennend meinte "Martin, your English is getting better from day to day", war das für Martin Boll wie ein "Befreiungsschlag". "Von da an war ich jeden Monat eine Woche drüben", erinnert sich der heute 71-Jährige.

Sein wichtigster Ansprechpartner bei Esso war der seinerzeitige Manager Martyn Thomas. Über die Geschäftsbeziehung kam man sich auch persönlich näher und als Martin Boll seinen Namensvetter Martyn Thomas am Ende einer Weihnachtsfeier spontan einlud, doch lieber bei ihm im Hotelzimmer zu übernachten, als noch die 100 Kilometer bis nach Hause zu fahren, war das der Beginn einer Freundschaft, die bis heute anhält.

Was folgte, war "ein munteres Hin und Her", wie Martin Boll erzählt. Beide Familien besuchten sich gegenseitig, man verbrachte Urlaube miteinander, auch die Kinder kamen wechselseitig zu Besuch, um die Sprache zu erlernen. 1987 konnte Martin Boll dem damals 18-jährigen Russell Thomas sogar ein Praktikum bei SAP in Deutschland vermitteln. Vier Jahre lang war der junge Engländer, der eigentlich ein Waliser ist, wie er schmunzelnd anmerkt, danach als Werkstudent und Übersetzer für SAP tätig und wohnte in dieser Zeit auch teilweise bei der Familie Boll.

Russell Thomas erinnert sich noch lebhaft an seinen ersten Abend in Wiesloch, als er das Winzerfest besuchte und den Auftritt der US-Army-Band miterlebte. "Das hat mir imponiert", erzählt er. Später war er mit seinen Eltern noch mehrmals auf dem Winzerfest zu Gast.

Seit 1993 ist Russell Thomas fest bei SAP angestellt - seit 26 Jahren mittlerweile. Und genauso lange lebt er nun auch schon in Wiesloch. "Eigentlich hatte ich gar nicht vorgehabt, hier zu bleiben", erzählt er, "aber dann hat es mir hier ganz gut gefallen."

Bei SAP lernte er seine Frau kennen (ebenfalls eine Engländerin), die Tochter kam zur Welt, ein Haus wurde gebaut. "Ich habe hier Wurzeln geschlagen", sagt der heute 50-Jährige. An Wiesloch schätzt er dessen "sehr hohe Lebensqualität", es sei eine "liebenswerte Stadt".

Seine heute elfjährige Tochter ist hier geboren und hat ihre Freunde hier. "Sie kennt es nicht anders." Ihre Urlaube verbringt die Familie in England. Inzwischen hat Russell Thomas für sich und seine Familie auch die doppelte Staatsbürgerschaft beantragt und besitzt nun neben dem britischen auch einen deutschen Pass. Wegen des Brexits, wie er anmerkt. "Man weiß ja nie, was noch kommt."

Seine Eltern waren in den letzten 30 Jahren regelmäßig in Wiesloch zu Gast und haben nach den Worten ihres Sohnes "die ganze Umgebung und ihre landschaftlichen Reize kennen und lieben gelernt". Für Vater Martyn Thomas mögen dabei auch alte Erinnerungen wach geworden sein. Denn als junger Mann war er bereits in den 1950er Jahren zusammen mit sechs Studentenfreunden durch Frankreich und Deutschland getourt - in einem alten, umgebauten Leichenwagen, wie Sohn Russell schmunzelt. Vom Besuch der englischen Studenten in ihrem ungewöhnlichen Reisegefährt in Bad Dürkheim habe damals sogar die Zeitung berichtet.

Gerade eben waren die Eheleute Thomas senior wieder in Wiesloch zu Besuch, um Kinder und Enkelkind zu sehen und die alte Freundschaft mit der Familie Boll aufzufrischen. Martin Boll, der nach 23 Jahren bei der SAP und weiteren beruflichen Stationen, seit 2012 in Ruhestand ist, ist stolz darauf, dass diese Freundschaft über all die Jahrzehnte gehalten hat. Für ihn ist sie "ein gelebtes Beispiel für Europa" und der Beweis, dass Europa im Kleinen funktioniert, auch wenn es im Großen manchmal Schwierigkeiten geben mag.