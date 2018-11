Walldorf. (rö) "Das Programm verdient es, stärker genutzt zu werden", sagte Walldorfs Erster Beigeordneter Otto Steinmann, als es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats um das städtische Sonderprogramm "Förderung benutzergerechter Wohnungsumbau" ging. Dessen Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, in der eigenen Wohnung alt werden zu können.

Das Gremium folgte dem Vorschlag der Verwaltung, die Richtlinien so abzuändern, dass das Programm für die betroffenen Bürger attraktiver wird: Einstimmig beschloss man, als eine der Voraussetzungen die Einkommensgrenze vom 1,6- auf den zweifachen Satz des sozialhilferechtlichen Bedarfs anzuheben. Eine neue Festlegung der Vermögensfreigrenze von bisher 33.800 auf jetzt 50.000 Euro wurde ebenfalls beschlossen, allerdings bei vier Gegenstimmen der Räte von Bündnis 90/Die Grünen. Wie Steinmann ausführte, sind aus dem Programm bislang 110.000 Euro an die Bürger geflossen, was für Gesamtinvestitionen von 400.000 Euro gesorgt habe.

Im laufenden Jahr hätten sich bisher 23 Walldorfer persönlich über das Programm informiert. Zwar hätten davon 18 Personen die Voraussetzungen erfüllt, einen Antrag zu stellen, trotzdem hätten 16 Interessierte darauf verzichtet. Auf Nachfrage habe die Stadt erfahren, dass dafür das geforderte Offenlegen von Einkommen und Vermögen der Grund sei. Daran will man jedoch laut Steinmann nicht rütteln, beides muss auch künftig nachgewiesen werden. Darüber herrschte auch im Gemeinderat Einigkeit.

Hannelore Blattmann (CDU) lobte das Programm, weil es Senioren dabei unterstützte, die Umbauarbeiten für den Verbleib in der vertrauten Umgebung stemmen zu können. Gerade Senioren mit geringem Einkommen profitierten vom Programm, so Petra Wahl (SPD), allerdings sei auch ihrer Fraktion die Einkommensgrenze zu niedrig. "Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, die wir unterstützten", erklärte Wilfried Weisbrod (Grüne), allerdings halte man die bisherige Vermögensfreigrenze für ausreichend. Auch im Alter in den eigenen vier Wänden zu leben, koste viel Geld, so Dagmar Criegee (FDP). Für die Politik sei es dagegen kostengünstiger, wenn ältere Menschen zu Hause gepflegt würden. Deshalb sei das Anheben der Beträge "einen Versuch wert", auch wenn sie nicht glaube, "dass es ausreicht", so die FDP-Rätin. Bürgermeisterin Christiane Staab sagte nach einem entsprechenden Wunsch aus Reihen der SPD, die Verwaltung werde den Rat in einem Jahr darüber informieren, "wie es sich entwickelt hat".