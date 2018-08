Dielheim/Mühlhausen. (oé) Zehn Jahre ist es her, dass zum letzten Mal eine Deutschland-Tour der Profi-Radfahrer ausgetragen wurde. Damals übrigens war Wiesloch am 1. September 2008 Zielort der dritten Etappe, tags darauf starteten die Profis dann in der Weinstadt auch zur vierten Etappe. Jetzt erlebt die Deutschland-Tour eine Neuauflage – und wieder führt sie durch unsere Region: Am Sonntag, 26. August, fährt das Peloton der 132 Radprofis aus 22 Teams auf der vierten und letzten Etappe von Lorsch nach Stuttgart auch durch Unterhof, Dielheim, Mühlhausen und Östringen.

Je nach der Durchschnittsgeschwindigkeit der Profis (44, 42 oder 40 Stundenkilometer) wird das Fahrerfeld der Marschtabelle zufolge zwischen 13.29 und 13.53 in den jeweiligen Ortschaften erwartet – es empfiehlt sich aber, deutlich früher an der Strecke zu sein. Das Peloton kommt auf der Kreisstraße von Meckesheim her und erreicht voraussichtlich zwischen 13.29 und 13.37 Uhr den Unterhof. Weiter geht es auf der L 612 nach Dielheim, das zwischen 13.33 und 13.42 Uhr erreicht werden soll. Von hier aus biegen die Radprofis auf die Hauptstraße und dann auf die Kreisstraße nach Mühlhausen ein. Unter der Autobahn hindurch und vorbei am Dielheimer Fußballplatz geht es die kurze Steigung hinauf und vorbei an den Dielheimer Windhöfen nach Mühlhausen.

Die Steigungsstrecke ist neben der Ortsdurchfahrt sicher ein günstiger Standort, um die Profis bei ihrer Vorbeifahrt zu erleben. Prominenteste Starter sind der aktuelle Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas, der Tour-Zweite Tom Dumoulin sowie der Sechstplatzierte der Tour, Romain Bardet. Aber auch die deutschen Radprofis sind bei dem Rennen prominent vertreten: etwa mit den beiden Sprintstars André Greipel und Marcel Kittel oder dem aktuellen deutschen Meister Pascal Ackermann, der sich erst vor wenigen Wochen in Einhausen bei Lorsch den Titel sicherte.

Nicht zu vergessen die beiden jungen Talente Maximilian Schachmann und Nico Denz, die beide in der ersten Saisonhälfte bereits herausragende Ergebnisse erzielten. Mit ein bisschen Glück wird man vielleicht einen der Radsport-Stars im Peloton erkennen können. Der mehrfache Zeitfahrweltmeister Tony Martin wird allerdings nach seiner schweren Verletzung bei der Tour de France nicht am Start sein können. Er musste für die Deutschland-Tour absagen.

Die Veranstalter wollen sich eigenen Angaben zufolge darum bemühen, dass in den Durchfahrtsorten die Straßenabschnitte nur maximal 45 Minuten für den regulären Verkehr gesperrt sind. Es handelt sich dabei um eine sogenannte „Wandersperrung“. Circa 30 Minuten vor der Spitze des Feldes sorgen dem Veranstalter zufolge die Polizei, eine Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters, die an ihren Warnwesten leicht zu erkennen sind, für eine freie Strecke.

Hinweisplakate machen den Streckenverlauf schon seit einiger Zeit für die Anwohner kenntlich. Zusätzliche Halteverbotsschilder weisen darauf hin, dass an der Strecke am 26. August nicht geparkt werden darf. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt dann 15 Minuten vor dem herannahenden Feld das Rennen an. Nachdem die Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke wieder für den Verkehr frei.

In der Dielheimer Ortsdurchfahrt sind denn auch weder Bauhof noch Feuerwehr im Einsatz. „Von der Gemeinde wurde nichts benötigt. Die Deutschland-Tour macht alles mit eigenem Equipment und Personal“, erklärte Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner auf Anfrage der RNZ. Auch die Hilfe von Vereinen, wie es zu Anfang für den Bedarfsfall angedacht gewesen sei, wurde Glasbrenner zufolge nicht in Anspruch genommen.

Im Vorfeld hatte man dem Bürgermeister zufolge auch über ein kleines Unterhaltungsangebot nachgedacht, dies dann aber wegen des doch recht engen Zeitfensters von nur wenigen Minuten nicht weiterverfolgt. Aber: Der Radsportverein Rhein-Neckar will ein Begrüßungstransparent aufhängen.

Einen etwas größeren Aufwand betreibt die Gemeinde Mühlhausen, vielleicht auch deshalb, weil die Rennstrecke in der Ortsdurchfahrt ein paar scharfe Kurven und Richtungsänderungen aufweist. Das Peloton wird laut Marschtabelle zwischen 13.39 und 13.48 Uhr in Mühlhausen erwartet. Die Radsportler kommen von Dielheim her auf der Dielheimer Straße in den Ort, über Haupt-, Hohl-, Brüning- und Schulstraße geht es dann via Bruchsaler Straße weiter nach Östringen.

Wie Hauptamtsleiter Günther Hotz und Ordnungsamtsleiter Marcel Reichensperger erläutern, übernimmt die Polizei die Absicherung der Hauptstraße, während die Feuerwehr die anderen Kreuzungsquerungen sichert. 25 bis 30 Mann sind dafür im Einsatz. An den engen Kurven sorgen zudem Strohballen für zusätzliche Sicherheit. Der Bauhof wird außerdem circa 80 Umleitungsschilder aufstellen.

Die Ortsdurchfahrt in Mühlhausen wird den Verantwortlichen zufolge schon ab circa 12 Uhr gesperrt sein. Sobald Fahrerfeld und Tross die Ortsdurchfahrt passiert haben, wird die Polizei die Sperrung wieder aufheben. Im Mühlhausener Rathaus rechnet man damit, dass dies allerspätestens um 14 Uhr der Fall sein wird. Während die hoffentlich zahlreichen Zaungäste in Mühlhausen auf das Eintreffen des Pelotons warten, können sie sich an einem Stand am Mühlradbrunnen von den Mühlhausener Winzern mit Wein und anderen Getränken bewirten lassen.

In Östringen werden die Radprofis zwischen 13.43 und 13.53 erwartet. Die Fahrt geht über die Franz-Gurk-Straße auf die Bundesstraße B292 und biegt dann Richtung Schindelberg, Stifterhof und Eichelberg ab. Wie das Landratsamt Karlsruhe mitteilt, werden im Bereich Östringen die betreffenden Straßen von circa 12.45 bis 14.30 Uhr voll gesperrt sein.

Update: 24. August 2018, 19.34 Uhr