Von Jörg Runde

Wiesloch/Walldorf. So hart die Corona-Krise Ursula Wieland auch getroffen hat, es sind die vielen kleinen Signale, die der Inhaberin von "Trend – Kids Women Home" Hoffnung machen. Da sind zum Beispiel die Stammkunden, die ihr Angebot annehmen und sich Kleidungsstücke nach Hause liefern lassen. Oder auch die Menschen, die versprechen, mit dem Einkauf der Sommersachen zu warten, bis ihr Laden in der Hauptstraße in Wiesloch wieder öffnet.

Richtig emotional wird Wieland, wenn sie über ihren Vermieter Bernd Hummel spricht.: "Er hat mir sofort, ohne dass ich nachgefragt habe, die Miete für den Monat April erlassen. Sie können sich nicht vorstellen, wie mich das gefreut hat." Finanziell ist das für Wieland eine große Hilfe. Der Umsatzverlust von fast 95 Prozent drückt dennoch gewaltig. Am meisten Sorgen bereitet ihr aber die Zukunft ihrer sechs Mitarbeiterinnen. "Je länger ich den Laden geschlossen lassen muss, umso schwieriger wird es, die Kolleginnen zu halten", sagt sie.

Das Problem mit den Mitarbeitern hat Lena Didaskalou nicht. Sie führt die "Spielzeugkiste Walldorf" nur gemeinsam mit ihrem Mann Antonios. Aber wie ihre Leidensgenossin in Wiesloch hofft auch sie auf eine rasche Wiedereröffnung ihres Ladens in der Schwetzinger Straße. Zwar betont auch Didaskalou voller Dankbarkeit, dass sie sich auf ihre Stammkunden verlassen könne und die Walldorfer einfach "super" seien. "Nach Ostern rechnen wir aber damit, dass die Lieferbestellungen deutlich nachlassen werden", sagt sie und fügt an: "Vor allem die Geburtstagskisten, die wir nach dem Prinzip eines Hochzeitstisches für Kinder anbieten, fehlen im Moment sehr." Verdient hat Didaskalou in den vergangenen vier Wochen nichts, nur für die Miete haben die Einnahmen gereicht.

Ursula Wieland packt Tüten, die sie an ihre Kunden ausliefert. Foto: Runde

Wie Ursula Wieland in ihrem Geschäft in Wiesloch plagt auch die Inhaberin der Spielzeugkiste die Angst davor, auf der bezahlten Ware in ihrem Laden sitzen zu bleiben. Eine Öffnung mit Auflagen, also begrenzter Personenanzahl im Verkaufsraum, würde beiden sofort helfen. Es wäre das erhoffte starke Signal.

Info: Die RNZ unterstützt die Einzelhändler und Gastronomen in Heidelberg und Umland, die ihren Laden schließen mussten. Auf www.rnz.de/einzelhandel werden die Geschäfte aufgeführt, die weiterhin per Liefer- oder Abholservice für ihre Kunden da sind. Inhaber, die auf dieser Liste aufgenommen werden wollen, wenden sich per E-Mail an aktion@rnz.de und schicken die wichtigsten Informationen (Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Homepage).