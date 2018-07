Wiesloch. (rnz) Von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, wird in Wiesloch zum zehnten Mal das beliebte Stadtfest gefeiert. Unter dem Motto "genießen, shoppen, feiern" haben die Gastronomen ein buntes Programm zusammengestellt: Auf zehn Bühnen präsentieren 35 Bands die Vielfalt der regionalen Musikszene. Auf der städtischen Bühne stellen sich die Vereine Wieslochs vor, mit kulinarischen Köstlichkeiten ist fürs leibliche Wohl gesorgt und der Einzelhandel lädt neben seinen normalen Öffnungszeiten zum verkaufsoffenen Sonntag (12 bis 17 Uhr) ein.

> Parken für Stadtfest-Besucher von außerhalb: Die Organisatoren empfehlen das City-Parkhaus am Palatin, den Festplatz an der Eisweinhalle und die Parkplätze in der Parkstraße am Dämmelwald.

> Straßensperrungen: Für das Stadtfest sind von Freitag bis Sonntag die Fußgängerzone und die Schlossstraße (nach Einmündung Hesselgasse bis zur Zufahrt zur Adenauer-Tiefgarage in der Friedrichstraße) gesperrt, ebenso ist die Adenauer-Tiefgarage bis Montag, 7 Uhr, gesperrt. Der Marktplatz ist bis Sonntag voll gesperrt.

Die Ringstraße wird ab Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, von der Einmündung Messplatzstraße ab der Ampel bis zur Einmündung Palatin-Tiefgarage voll gesperrt - ebenso die Abbiegespuren Messplatzstraße/Ringstraße und Heidelberger Straße/Ringstraße. Der Parkplatz "Schmidts Alter Schlachthofs" ist wegen der Open-Air-Bühne ebenfalls gesperrt. Die Haltestellen der SWEG-Linie 709 werden verlegt. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Hinweise an den Haltestellen zu achten.

Der diesjährige "Beach" am Palatin wurde bereits am Mittwochabend eröffnet, mit dem Stadtfest geht es heute los. Fotos: Pfeifer

> Das Freitags-Programm im Überblick

Palatin: 18 Uhr, offizielle Eröffnung durch OB Dirk Elkemann; 20 bis 1 Uhr, Wildbach aus Tirol. Beach N°8 Palatin: 18 Uhr bis 1 Uhr, Beach N°8; 19.30 bis 23.30 Uhr, Soultrip. Evangelischer Kirchplatz: 20 bis 1 Uhr, Stefan Zirkel & So!. Adenauerplatz: 20 bis 1 Uhr, Jolly Roger. Hendrick’s: 20 bis 1 Uhr, Live-Musik. Marktplatz: 18.30 Uhr, Saxofour (Saxofonquartett der Musikschule Südliche Bergstraße); 19.30 Uhr, Kurpfälzischer Fanfarenzug; 20 bis 1 Uhr, Syntax. Otmar-Alt-Brunnen: 20 bis 1 Uhr, Beyond this Summer. Schmidts Alter Schlachthof: 20 bis 1 Uhr, Gonzo’s Jam (Open Air); ab 23 Uhr, DJ (in der Lounge). Fontenay-aux-Roses-Platz: 20 Uhr, Double Trouble.

> Das Samstagsprogramm im Überblick:

Palatin: 11 Uhr, Olli Roth; 16 Uhr, WM-Live-Übertragung Spiel um Platz 3; 20 bis 1 Uhr, Münchner G’schichten; ab 24 Uhr, Hangoverparty mit DJ Record. Beach N°8 Palatin: ab 15 bis 1 Uhr, Beach N°8; 16 Uhr, WM-Live-Übertragung Spiel um Platz 3; 19.30 bis 23.30 Uhr, As Far As Low. Schmidts Alter Schlachthof: 20 bis 1 Uhr, Fate Live (Open Air); ab 23 Uhr, DJ (in der Lounge). Marktplatz: 12 Uhr, Band ’84; 14 Uhr, Cha-Cha-Club; 15 Uhr, Modenschau für jung gebliebene Damen; 16.30 Uhr, New Age (Band der Realschule); 18.30 Uhr, Spirits (Rock- und Popverein); 20 bis 1 Uhr, Cool Breeze. Evangelischer Kirchplatz: 20 bis 1 Uhr, Mind Da Gap. Adenauerplatz: 14.30 bis 18 Uhr, KreischGau-Jam; 18.30 bis 20 Uhr, Life Stream Bob; 20 bis 1 Uhr, Realusion. Otmar-Alt-Brunnen: 20 bis 1 Uhr, Corazón del Caribe. Fontenay-aux-Roses-Platz: 20.30 Uhr, Die Nachtigallen. Hendrick’s: 20 bis 1 Uhr, Live-Musik. Städtisches Museum im Dörndl: von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Amarante-Anlage: 15 Uhr, Percussion im Park, Konzert der Schlagzeugensembles Stickcontrol und Rappelkiste unter der Leitung von Benjamin Wittiber.

> Das Sonntagsprogramm im Überblick:

Stadt-Galerie: 11 bis 18 Uhr, "Oldtimer & Jazz", Live-Jazz mit Fritz Neidinger Jazz Cats. Palatin: 11 Uhr, Familienprogramm und Live-Musik mit Yesterday’s Gone; 17 Uhr, WM-Live-Übertragung Finale. Beach N°8 Palatin: ab 15 Uhr, Beach N°8; 17 Uhr, WM-Live-Übertragung Finale. Evangelischer Kirchplatz: 13 bis 17 Uhr, The Scones. Städtisches Museum im Dörndl: von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Marktplatz: 10.30 Uhr, Gottesdienst; 12.15 Uhr, Kraichgauer Trachtengruppe; 13 Uhr, Musikverein Baiertal; 15.15 Uhr, Cha-Cha-Club; 16 Uhr, TSG Wiesloch - Karate und RSG; 16.30 Uhr, Viet-Vo-Dao; 17 Uhr, WM-Live-Übertragung Finale. Adenauerplatz: 14 bis 17 Uhr, Uwe Janssen Band; 17 Uhr, WM-Live-Übertragung Finale; Fontenay-aux-Roses-Platz: 15 bis 17 Uhr, Kinderbackschule.

Info: Noch mehr unter www.echt-wiesloch.de