Von Hans-Dieter Siegfried

Baiertal/Malschenberg. Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Materialien und die Folgen der Corona-Pandemie aufs Baugewerbe haben zu leichten Verzögerungen beim Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Baiertal und in Malschenberg gesorgt.

Dennoch gibt man sich in den jeweiligen Rathäusern zuversichtlich: Im Spätsommer oder Herbst soll das Baiertaler Domizil fertig sein, in Malschenberg könnten die Wehrleute bereits in einigen Wochen einziehen. "Derzeit läuft der Innenausbau mit den Fliesen- und Malerarbeiten und die Endinstallation der Haustechnik sowie die Erstellung der Außenanlage", informierte Martin Hörner vom Rauenberger Bauamt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Fassade jedoch noch nicht fertig sein: "Dies wird voraussichtlich bis Mitte August geschehen, denn wir haben im Moment Schwierigkeiten bei der Lieferung des entsprechenden Dämmmaterials", fügte er hinzu.

In Baiertal wird es wohl noch etwas länger dauern. "Wir gehen von Ende September oder Anfang Oktober dieses Jahres aus", so Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer. Elektroarbeiten stehen derzeit an, die Stellplätze werden im Außenbereich wohl aber erst im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Derzeit befindet sich dort noch Erdaushub von den laufenden Hochwasserschutzmaßnahmen am Gauangelbach. Aber einem Einzug im Herbst steht dies laut Sauer nicht im Wege.

Gerade in Baiertal geht jetzt eine "unendliche Geschichte" in ihre Endphase. Mehr als zwanzig Jahre liefen die Bemühungen der Baiertaler Feuerwehrleute, eine neue, zeitgemäße Unterkunft zu finden. Verschiedene Standorte wurden überprüft, ehe man sich für den nahe der Etten-Leur-Halle in der Horrenberger Straße entschied. "Das war eine gute Entscheidung, hätten wir doch für die angedachte Alternative am Sauberg zunächst einen Bebauungsplan aufstellen müssen und dies hätte eine weitere Verzögerung nach sich gezogen", so Sauer.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,2 Millionen Euro, eine deutliche Steigerung gegenüber den ursprünglich veranschlagten 2,3 Millionen Euro. Ausschlaggebend für den Mehraufwand ist, so wurde seinerzeit der Gemeinderat informiert, die starke Kostensteigerung im Bausektor seit 2017, als der Baubeschluss gefasst worden war. "Wir haben eine jährlich Steigerung von 2,5 Prozent laut Baukostenindex als Grundlage für unsere Berechnungen angenommen", erläuterte Rüdiger Schwalb vom zuständigen Fachbereich. Diese Steigerungsquoten bei den Bauunternehmen, bedingt durch deren hohe Auslastung, seien für die Mehrausgaben verantwortlich. Es gibt allerdings glücklicherweise Fördermittel in Höhe von 230.000 Euro. "Dabei handelt es sich um einen sogenannten Festbetragszuschuss, der sich nach den Fahrzeugunterstellplätzen richtet. Vier Plätze für die Einsatzfahrzeuge gibt es im neuen Feuerwehrhaus. Für die ersten beiden erhalten wir je 60.000 Euro und für die beiden anderen je 55.000 Euro", berichtete Sauer.

Das neue Feuerwehrhaus wird mit einer eingeschossigen Fahrzeughalle mit vier Einstellplätzen, aus Betonthermowänden mit Schrägdach und einem zweigeschossigen, hochwärmegedämmten Holzständerbau mit Flachdach, der sich L-förmig um diese Halle legt, errichtet. Von der Rudolf-Diesel-Straße aus erreicht man zentral über das Foyer die Umkleideräume, die Einsatzräume und die Fahrzeughalle im Erdgeschoss und über die Treppe kann man in den Schulungsraum mit angegliederter Küche, den Jugendraum und das Jugendbüro gelangen. Drei Stellplätze sind auf dem Grundstück selbst vorgesehen, weitere Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Gelände, das an der Etten-Leur-Halle gelegen ist.

Das Energiekonzept beinhaltet eine Wärmeerzeugungsanlage, die als Hybridsystem angelegt ist. Dieses besteht aus einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für den normalen Betrieb und einem Gas-Brennwertkessel für, falls benötigt, hohe Auslastung. Das Flachdach wird begrünt und darauf eine Fotovoltaikanlage installiert. Die Gesamtgröße des Grundstücks beträgt 1608 Quadratmeter, die überbaute Fläche umfasst 610 Quadratmeter, davon entfallen auf die Fahrzeughalle 230 Quadratmeter.

In der noch momentanen Unterkunft in der Schatthäuser Straße, eigentlich zentral im Ortszentrum gelegen, sind die sicherheitstechnischen Anforderungen längst nicht mehr einzuhalten. Die Sanitärräume sind zu klein, ebenso der Funkraum und beide sind nur über eine schmale Treppe von der viel zu engen Fahrzeughalle aus zu erreichen. "Nach derzeitigem Stand werden wir nach erfolgtem Umzug die alten Räumlichkeiten als Lagerfläche anbieten", sagte Ludwig Sauer. Geld werde die Stadt dafür allerdings nicht in die Hand nehmen.

Die Baiertaler Wehrleute können voraussichtlich im Herbst einziehen. Foto: Pfeifer

Im Rauenberger Stadtteil Malschenberg erfolgte der Spatenstich bereits im Oktober 2019 und zwar auf dem Areal eines ehemaligen Bolzplatzes am Ortsrand Richtung Bundesstraße B3. Während des sich in die Länge ziehenden Winters habe man, so Martin Hörner, noch nicht so richtig loslegen können.

Auch in Malschenberg trug man dem lang ersehnten Wunsch der Feuerwehr nach einem neuen Gerätehaus Rechnung. Von einem "nicht alltäglichen Großprojekt" sprach beim Spatenstich der Rauenberger Bürgermeister Peter Seithel. Die Investition hatte laut den ersten Planungen einen Umfang von 2,6 Millionen Euro. Jetzt, kurz vor dem Abschluss, ist man bei insgesamt drei Millionen Euro angelangt. Wiederum gab es erfreulicherweise Zuschüsse, 175.000 Euro aus dem Landestopf zur Förderung des Feuerwehrwesens und fast 1,1 Millionen Euro aus dem kommunalen Ausgleichstock.

Der gewählte Standort liegt günstig, da die Einsatzkräfte schnell ebenso im Ort wie auf der B3 oder auf der Umgehungsstraße Richtung Rauenberg sein können. Im Neubau können überdies künftig alle drei Wehren der Stadt Rauenberg die Schlauchwerkstatt nutzen – für die Trocknung und Wartungsarbeiten. Der Neubau hat 870 Quadratmeter Nutzfläche und bietet Platz für 50 Feuerwehrleute. Die Schlauchwerkstatt befindet sich in der Halle mit Stellplätzen, Lagerflächen und einer weiteren Werkstatt. Wie bei Industriehallen wird dieser Teil des Gebäudes in einer Stahlskelettkonstruktion mit Fertigbau-Fassade errichtet.

Das sich L-förmig anschließende Feuerwehrhaus mit Aufenthaltsräumen wird ein Massivbau mit Pelletheizung und einer Dämmung. Dank ihr unterschreitet dieser Gebäudeteil den laut aktueller Energieeinsparverordnung zulässigen Verbrauch um fast 50 Prozent. Im Erdgeschoss sind die einsatzrelevanten Räume eingerichtet, Funk- und Lagebesprechungsraum, Umkleiden und Sanitärräume. Im Obergeschoss werden sich dann Räume für Verwaltung, Jugend und für Schulungen befinden. Vor und neben der Halle befindet sich der Übungshof und ein Waschplatz für die Fahrzeuge.