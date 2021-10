B292 bei Östringen. (jubu) Aufgrund eines Verkehrsunfalls war die Bundesstraße B292 bei Östringen am Freitagvormittag zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 9.30 Uhr hatte der Fahrer eines Fiat 500 die B292 von Östringen in Richtung Bad Schönborn befahren und wollte an einer Haltebucht wenden.

Dabei übersah er den Nachfolgeverkehr weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der nachfolgende Auto konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte dem Fiat in die Fahrerseite. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Bad Schönborn kam vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.