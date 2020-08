Wiesloch. (agdo) Seitdem die Abfallverwertungsgesllschaft AVR die Öffnungszeiten nach der coronabedingten Schließung geändert hat, bildeten sich an einigen Tagen lange Rückstaus, die starke Beeinträchtigungen für den Verkehr und Anwohner hatten.

Einige Kunden rückten weit vor der eigentlichen Öffnung (15 bis 19 Uhr) bereits mit Grünschnitt, Elektroschrott oder anderen sperrigen Materialien an und blockierten an einigen Tagen beispielsweise die Einfahrt zum Dörrbachhof. Im Notfall wäre ein Feuerwehrauto nicht durchgekommen, ganz zu schweigen von Mähdreschern, die jetzt in der Erntezeit unterwegs sind. Die Lage hat sich in den letzten Tagen entspannt, der Dörrbachhof hofft, dass es so bleibt, denn die Sommerferien haben begonnen und viele werden wohl nicht in den Urlaub fahren, sondern stattdessen im trauten Heim werkeln, was wiederum vermehrt Entsorgungsbedarf bedeuten könnte.

Die RNZ hat bei der AVR nachgefragt, warum die Öffnungszeiten geändert wurden. In der Stellungnahme heißt es: "Hintergrund der derzeit verlagerten Öffnungszeiten ist die Einhaltung der gebotenen Abstandsregeln auf den AVR-Anlagen sowie die Sicherstellung der Müllabfuhr durch die Vermeidung von Kontakten zwischen dem Abfuhrpersonal und den Kunden auf unseren Anlagen."

Und weiter: "Mit den verlagerten Öffnungszeiten werden sich die AVR-Sammelfahrzeuge, welche vor 15 Uhr auf der Anlage sind, beim Entladen nicht mit dem Kundenverkehr überschneiden, was der Sicherheit und dem Infektionsschutz aller Beteiligten dient."

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie arbeitet das Abfuhr- und Anlagepersonal zudem im Mehrschicht-Betrieb, damit sich die Mitarbeiter in den Umkleide- und Duschräumen nicht in die Quere kommen. Die Regelungen gelten bis auf Weiteres "und stellen somit die Einsatzfähigkeit der Müllabfuhr für den Rhein-Neckar-Kreis sicher". Wie die neusten Entwicklungen in der Pandemie zeigen würden, sei die "Vor-Corona-Zeit" noch nicht erreicht.

Info: Die AVR Anlagen haben aktuell von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die AVR rät, nicht gleich zur Öffnung, sondern etwas später zu kommen, um lange Rückstaus und Wartezeiten zu vermeiden.