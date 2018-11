Altwiesloch. (hds) Eine Kamera war im Einsatz, die Reporterin der SWR-Landesschau war fleißig auf Stimmenfang. Der Schauplatz: der Kreuzungsbereich Baiertaler- und Dielheimer Straße in Altwiesloch, dort, wo täglich rund 24.000 Fahrzeuge durchfahren. Im Vorjahr hatte eine vom Sender initiierte Messung in diesem Bereich einen Wert von 63,4 Mikrogramm Stickstoodioxid pro Kubikmeter Luft ergeben. Damit belegte Altwiesloch einen traurigen ersten Platz in gesamt Baden-Württemberg. Durchgeführt hatte die Messung in Altwiesloch der Vorsitzende des Stadtteilvereins, Peter Klein. Jetzt wurde medial nachgearbeitet und der Unmut der Bürger aufgezeichnet.

Es war der Vorlauf für die wenige Stunden später stattfindende Abendveranstaltung im Bürgerhaus, die unter dem Titel "Abgasalarm in Altwiesloch" stand. Eingeladen hatte der Stadtteilverein und viele waren gekommen, auch zahlreiche Gemeinderäte, um sich auf den neusten Stand bringen zu lassen, aber auch, um zu erfahren, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein sprach von einer "historischen Fehlentscheidung", als Wieslochs Gemeinderat vor einigen Jahren die Umgehungsstraße ablehnte. Und Stadträtin Beate Klein kündigte an, man werde weiterkämpfen und den "Kampf gegen die Windmühlen" weiterführen. Peter Klein hob hervor, man wolle jetzt keine Schuldzuweisungen verteilen, vielmehr gelte es, nach vorne zu blicken.

Nochmals wurden die Messergebnisse der Aktion vorgestellt und das bekannte Ergebnis präsentiert und Karl Klein führte aus, seit Jahren bestehe "ein massives Verkehrsproblem" im gesamten Stadtgebiet. "Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, Insellösungen anzustreben, vielmehr muss ein Gesamtkonzept erarbeitet werden", forderte er. "Es kommt nun darauf an, dass der Gemeinderat in Wiesloch klar Stellung bezieht und damit eine Grundlage für das weitere Vorgehen schafft", so Klein.

Er selbst hatte noch im alten Jahr an Verkehrsminister Herrmann geschrieben und diesen um eine Stellungnahme gebeten, was die Landesregierung wegen der starken Belastung zu tun gedenke. "Ich habe noch keine Antwort, werde Sie jedoch sofort informieren", kündigte er an. Er wurde zudem bei den großen Unternehmen wie SAP, Heidelberger Druckmaschinen und MLP vorstellig. "Ich habe angeraten, sich wegen der Verkehrsproblematik, vor allem wegen der Überlastung der Landesstraße 723, direkt an den Ministerpräsidenten zu wenden. Ein vorrangiger Ausbau sei unumgänglich, zumal die SAP eine weitere Personalaufstockung plane und auch Heidelberger Druck noch mehrere hundert Mitarbeiter von Heidelberg endgültig nach Wiesloch-Walldorf verlegen werde. "Dadurch nimmt die Verkehrsbelastung weiter zu", befürchtet Klein.

"Bitte vergesst uns nicht", so der Zwischenruf eines Besuchers aus der Heidelberger Straße in Wiesloch. Auch dort sei die Verkehrsbelastung unerträglich. Karl Klein betonte: "Ich setze große Hoffnungen in das Vorhaben der Verwaltung in Wiesloch, mit einem Stadtentwicklungskonzept, in dem der Verkehr eine große Rolle spielen wird, Abhilfe zu schaffen." Kurzfristige Lösungen sind dem Landtagsabgeordneten zufolge aber sicher nicht zu erreichen.

Den stetigen Kampf und die Aktivitäten fasste später Beate Klein zusammen und zitierte dabei aus unzähligen Schreiben, die in den zurückliegenden Jahren in Richtung Behörden geschickt wurden. "Wir wurden oftmals vertröstet und unsere Forderung nach einer zentralen Messstelle an den neuralgischen Punkten wurde nicht erfüllt." Dennoch werde man nicht resignieren und weiterkämpfen. "Wir werden noch weitere Messungen durchführen", sagte sie und verwies auf die Deutsche Umwelthilfe, die ebenfalls kleine Messeinrichtungen zur Verfügung stelle. "Am Ende der Veranstaltung hatten wir bereits zwölf Bestellungen vorliegen", freute sich Peter Klein.

Einen Tag später wurden, ebenfalls im Bürgerhaus, die Diskussion um Verkehr und belastende Werte zumindest zeitweise verbannt, denn der Stadtteilverein hatte zum gemütlichen Neujahrsempfang eingeladen. Bürgermeister Ludwig Sauer war gekommen, um bei Kaffee und Kuchen zu plauschen. "Für uns ist der Zusammenhalt sehr wichtig", sagte Stadtteilvereinschef Peter Klein. Denn speziell in schwierigen Situationen gelte es, an einem Strang zu ziehen.