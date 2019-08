Malsch. (oé) Zwei Mal hat die Malscher Weinwanderung bereits stattgefunden - und jedes Mal war das Event am Letzenberg ein wahrer Publikumsmagnet. So wird es sicher auch jetzt wieder sein, wenn die Veranstaltung des Verkehrs- und Heimatvereins Malsch am Sonntag, 4. August, ihre dritte Auflage erlebt.

Entlang des rund fünf Kilometer langen Rundwegs warten sechs Weinstände und vier Essensanbieter inklusive Kaffeestand auf das Publikum. Mit dabei sind fünf Malscher Weingüter (Becker, Bös, Fleckenstein, Hummel und Kempf) sowie die Genossenschaft der "Winzer von Baden". Für exzellenten Weingenuss ist also gesorgt.

Der Ablauf folgt dem bereits bewährten Muster: Startpunkt ist die Reblandhalle am Unteren Jagdweg. Dort erhält jeder Wein-Wanderer gegen ein Pfand von fünf Euro sein Weinglas, das er mit auf die Wanderung nehmen und am Ende auch wieder auslösen kann (entweder am letzten Weinstand unterwegs oder aber bis 19 Uhr an der Reblandhalle). Außerdem gibt es ein Faltblatt mit Wegbeschreibung und Informationen zu den teilnehmenden Winzern. Wo sich deren Stände befinden (sie rollieren übrigens jedes Jahr), ist ebenso eingezeichnet wie etwa die Standorte der Toiletten.

Dauern wird die Veranstaltung von 11 bis 18 Uhr, für die Wanderung selbst braucht man mit Pausen an den einzelnen Wein- und Essensständen nach Schätzung von Werner Keßler, dem Vorsitzenden des Verkehrs- und Heimatvereins, rund viereinhalb Stunden. Dank befestigter Wege ist der Rundkurs "für jedermann geeignet", der Weg ist Werner Keßler zufolge "gut beschildert" sodass sich "niemand verlaufen kann".

Der Verkehrsvereins-Vorsitzende hat die Weinwanderung 2017 ins Leben gerufen, um den etwas in den Dornröschenschlaf versunkenen Malscher Weinlehrpfad wiederzubeleben. Er konnte dafür die Malscher Winzer gewinnen und am Ende einen "durchschlagenden Erfolg" verbuchen. Allein bei der Premiere waren es über 2000 Besucher, im vergangenen Jahr trotz extremer Hitze immer noch über 1000.

"Das hat sich etabliert", ist sich Werner Keßler sicher. Sogar Besucher aus der Pfalz sind über den Rhein nach Malsch gekommen. Garanten des Erfolgs sind zum Einen natürlich die weithin bekannten Malscher Weine, dann aber gewiss auch die besonderen Reize der Malscher Landschaft mit dem Letzenberg als markantem Aussichtspunkt, der herrliche Fernblicke bietet.

Wer von außerhalb mit dem Auto kommt, der findet am Penny-Markt (Ortseingang von Mühlhausen her) ausreichend Parkmöglichkeiten. Der Weg zur Reblandhalle als Startpunkt der Weinwanderung ist ausgeschildert, dort kann man auch die Fahrräder abstellen. Große Tafeln an den Ortseingängen weisen auf die Weinwanderung hin.