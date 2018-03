Walldorf. Der gemeinsame Schulhofbereich von Schillerschule und Sambuga-Schule soll schöner werden. Die Planung hierfür stellte Walldorfs Stadtbaumeister Andreas Tisch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr vor. Das Gremium erteilte seine einhellige Zustimmung.

Wie der Stadtbaumeister ausführte, sei der Bereich des Schulhofs vor dem alten Gebäude der Schillerschule und der Sambuga-Schule bei der Realisierung der Außenanlagen in der neuen Sozialen Mitte noch ausgeklammert gewesen. Nur das eingezäunte Kleinspielfeld für den Schulbetrieb sei ertüchtigt worden. Auch wenn es noch Überlegungen zur Sanierung des Schulgebäudes gebe, sei es an der Zeit, den Schulhof ansprechend zu gestalten, um den Kindern wieder aktivere Pausen zu ermöglichen, erklärte Tisch. Derzeit seien alle Spielgeräte abgebaut und die Oberflächen wiesen Niveauunterschiede auf, wodurch Handlungsbedarf bestehe.

Künftig sollen die Kinder in den Pausen ihre Kletterkünste an einem großen Kletterspielgerät, der Kletterinsel, erproben können. Eine kleine Weitsprunganlage wird zum Springen animieren. Sie wird zwar nicht den Normen einer Leichtathletikanlage entsprechen, aber völlig ausreichen, um mit den Kindern die Bewegungsabläufe und den Weitsprung trainieren zu können. Da die Weitsprunggrube an das Kleinspielfeld anschließt, kann hier der Kunststoffbelag praktischerweise fortgeführt werden. Der vorhandene Schuppen bleibt bestehen und wird über Pflasterflächen an die asphaltierten Bereiche des Schulhofs angebunden.

Die Grünbereiche mit Bäumen sollen neu zugeordnet und umgestaltet werden. Eine doppelte Funktion übernehmen Balanciersteine, die einerseits als Beeteinfassung dienen, andererseits als Sitzsteine und Balancierparcours für die Kinder. Das Tor zur Straße "Am neuen Schulhaus" bleibt als Zugang für die Kinder aus den östlichen Quartieren und als wichtige querende Wegebeziehung erhalten .

Wie Andreas Tisch zusammenfassend erklärte, sei die Planung mit beiden Schulen abgestimmt worden und solle nun weiter ausgearbeitet und realisiert werden. Er ging noch darauf ein, dass in Hinblick auf mögliche Sanierungsmaßnahmen die Hauptflächen beim Schulgebäude asphaltiert bleiben sollten. "Mit dieser Planung wird ein gutes Verhältnis von zusammenhängender Fläche und differenzierten Bereichen erreicht und eine attraktive Außenfläche angelegt", erklärte Tisch. Die Gesamtbaukosten für die Umgestaltung bezifferte er auf 165 000 Euro. Das Landschaftsarchitekturbüro Borst aus St. Ilgen hat den neuen Schulhof geplant und soll auch mit der Bauleitung beauftragt werden.

Bedenken aus dem Gremium betrafen die noch offene Zukunft der Sambuga-Schule. Tisch meinte allerdings, dass es nicht sinnvoll sei, abzuwarten, welche der baulichen Konzeptionen für das alte Schulgebäude angegangen werden solle. Die vorgestellte Maßnahme funktioniere als Teil- wie auch als Gesamtmaßnahme, man werde sich hier nichts verbauen. Man wolle nun schnellstmöglich tätig werden. Mit den Schulen sei abgestimmt worden, dass Arbeiten auch außerhalb der Ferien durchgeführt werden könnten, so der Stadtbaumeister.