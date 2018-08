Malschenberg. (GW) Nach dem sonnigen Beginn am Samstag (die RNZ berichtete) nahm das diesjährige Portugieserfest am Sonntag so richtig Fahrt auf. Die ersten Besucher strömten schon am Morgen kurz nach dem Kirchgang ins Weindorf. In den Küchen der Vereine hatten die fleißigen Helfer alle Hände voll zu tun, um der Nachfrage nach Mittagessen gerecht zu werden. Höhepunkt des Sonntags war aber natürlich der große Festumzug. Gespickt mit Musikkapellen und Motivwagen war dieser wieder ein Blickfang für alle. Begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr und dem örtlichen DRK, schlängelte sich der Festzug durch Malschenbergs Gassen.

Angekündigt wurde er von den Klängen des Rauenberger Fanfarencorps, das unter der Leitung von Hans-Peter Menges für Stimmung sorgte und mehrfach Szenenapplaus erhielt. Die kleinsten Malschenberger vom katholischen Kindergarten St. Josef gaben als Winzer und Portugiesertrauben ein ebenso schönes Bild ab wie die Kinder der Brunnenbergschule. Sie marschierten unter der Leitung von Rektorin Christina Pochodzalla als Grashexen und Winzer mit. Auf die kleinen Strolche von der Krabbelgruppe folgte der stimmungsvoll aufspielende Musikverein Malsch. Ein wahrer Augenschmaus war wieder der Erntewagen des MGV Liederkranz. Viele fleißige Helferhände hatten Früchte und Gemüse von Portugiesertrauben bis hin zu Pflaumen, Kürbissen oder Möhren auf den Wagen drapiert, sodass die Besucher sehen konnten, was rund um Malschenberg alles wächst.

Der absolute Blickfang war der Motivwagen der "Füchse". Diese hatten sich die steigenden Gema-Gebühren zum Thema gewählt. Anschaulich zeigten sie auf ihrem Wagen, wie das Portugieserfest heuer aussieht und wie es nach der Gebühren-Erhöhung aussehen könnte. Passend dazu ihr Spruch auf der Vorderseite: "Die neue Gema-Struktur gefährdet die Vereinskultur." Der TSV, der größte Malschenberger Verein, war mit einer Fußgruppe vertreten. Die Handballer erinnerten daran, dass sie nun schon seit zehn Jahren im Montafon die Gipfel stürmen. Die Klänge des Musikvereins Rauenberg kündigten dann die Kurpfälzer Weinkönigin Tina I. und Prinzessin Isabell an. Der Sportschützenverein Rauenberg hatte zu seinen badischen Uniformen auch gleich die passende Kanone mitgebracht. Mit seinem Schokokusswagen war der Frohsinn Rotenberg vertreten. So mancher am Wegesrand freute sich, eine der leckeren Süßigkeiten ergattern zu können. Der Jugendkeller hatte sich das Olympiajahr 2012 zu seinem Motto erkoren. Die jungen Malschenberger zeigten auf ihrem Motivwagen, dass sie gerne Gold in der Disziplin "Schwimmen im Wein" gewinnen wollen. Die Jugendfeuerwehr wies in ihrem Beitrag darauf hin, dass sie 2012 ihren 40. Geburtstag feiert. Daher forderte der Nachwuchs der Floriansjünger nach so langer Zeit Sommer und Sonnenschein zum Erholen. Eine Parade der neusten Automodelle präsentierte den Zuschauern das Autohaus Hohlweck.

Auf Initiative von Ex-Rektor Edgar Weidenheimer liefen beim 55. Portugieserfestumzug zahlreiche Portugieserköniginnen aus den letzten 55 Jahren mit. Viele von ihnen wohnen noch in Malschenberg oder in der Nähe, rund 60 ließen es sich nicht nehmen, zum Teil im schicken Dirndl, beim Umzug mitzumachen. Da es früher neben der Königin auch noch Prinzessinnen gab, hätte die Zahl sogar noch höher ausfallen können. "Einige waren durch Urlaub oder andere terminliche Gründe verhindert, doch alle, die da waren, hatten ihren Spaß", sagte Edgar Weidenheimer. Anschließend grüßten vom Prunkwagen der Sportschützen Perkeo Gerold Müller und sein Mundschenk Wolfgang Wipfler. Der Musikverein Malschenberg unter der Leitung von Erich Merklinger kündigte mit seinen flotten Weisen Malschenbergs diesjährige Portugieserkönigin Lara I. an, die mit viel Beifall bedacht wurde. Den Abschluss machte der städtische Weinbrunnen, von dem es aus den Händen von Bürgermeister Frank Broghammer, Ortsvorsteher Hugo Seltenreich, Bürgermeisterstellvertreter Günter Hemmerich, Hauptamtsleiter Ludwig Sauer und Ordnungsamtsleiterin Nina Gellert Wein "fer umme" gab.

Nach dem Umzug waren im Weindorf Stimmung und Heiterkeit angesagt. Man feierte und ließ sich wie am Montag mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller verwöhnen. Zur Mittagszeit luden die Vereine am Montag zu Schlachtplatten und anderen Spezialitäten ein. Der Nachmittag gehörte den kleinsten Malschenbergern, für die vom Kindergarten St. Josef und von der Brunnenbergschule ein Programm vorbereitet worden war. Viele Feierlustige fanden sich auf dem Festplatz ein, um bei schönstem Altweibersommerwetter den Wein, das Miteinander und die Gastlichkeit zu genießen. Am Abend stieg im Zelt des Jugendkellers die Alles-muss-raus-Party. Zum Abschluss des Portugieserfestes gab es ein großes Feuerwerk.