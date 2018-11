Wiesloch. (oé) Im Gemeinderat der Weinstadt herrscht derzeit ein munteres Kommen und Gehen. In der jüngsten Sitzung wurde Jutta Hilswicht als Gemeinderätin der CDU neu verpflichtet. Sie hatte bereits in den Jahren 2004 bis 2009 einen Ratssitz inne und rückte nun für Gerolf Sauer in das Gremium nach, der ausscheiden musste, weil sein Bruder Ludwig Sauer zum neuen Beigeordneten der Weinstadt gewählt worden war (die RNZ berichtete). Da das Verwandtschaftsverhältnis beider laut Gemeindeordnung eine Befangenheit begründet, können beide ihr Amt nicht gleichzeitig ausüben.

Der neue Beigeordnete tritt sein Amt am 1. November an und wird damit Nachfolger von Bürgermeisterin Ursula Hänsch, die mit diesem Tag in den Ruhestand geht. Sie nahm nun zum letzten Mal an einer Gemeinderatssitzung teil und empfing aus diesem Anlass den Dank und ein Abschiedsgeschenk des Gremiums (siehe gesonderten Bericht).

Abschied nehmen musste das Gremium auch von einem anderen langjährigen Mitglied: dem SPD-Stadtrat und Vorsitzenden seiner Ratsfraktion, Prof. Lars Castellucci. Er war am 22. September für die SPD neu in den Bundestag gewählt worden, sodass er den Pflichten eines Stadtrats künftig nicht mehr nachkommen kann. Der Gemeinderat erkannte dies als wichtigen Grund für sein Ausscheiden an. Für Castellucci wird Eckhart Kamm in das Gremium nachrücken. Er hat bereits sein Einverständnis erklärt und soll nun in der Novembersitzung des Gremiums auf sein neues Amt verpflichtet werden.

Lars Castellucci hatte dem Gemeinderat 14 Jahre lang angehört. 1999 war er mit 25 Jahren zum ersten Mal in das Gremium gewählt worden. OB Franz Schaidhammer würdigte Castellucci nicht nur als "sehr engagierten und sehr fairen Stadtrat", sondern auch als "sehr engagierten Bürger". Ohne ihn gäbe es weder die BIWU (die sich um die Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser kümmert) noch die Bürgerstiftung Wiesloch, bei deren Gründung Lars Castellucci "die treibende Kraft" gewesen sei. Auch die Wieslocher Weihnachtswunschaktion, die bedürftigen Kindern ein Weihnachtsgeschenk besorgt, habe Lars Castellucci auf den Weg gebracht, so der OB in seinem kurzen Überblick.

Das Stadtoberhaupt dankte dem scheidenden Stadtrat auch ganz persönlich für die "angenehme und schöne Zusammenarbeit" der vergangenen 14 Jahre und wünschte Erfolg und Spaß im neuen Amt. So schwer der Abschied auch falle, so erfolge er doch aus einem "schönen Grund": der Wahl in den Bundestag, mit der auch Wiesloch wieder im Parlament vertreten sei, so der OB, der zum Dank den Ehrenteller der Stadt überreichte.

Dass wieder "einer von uns" in den Bundestag eingezogen ist, erfüllt auch die SPD-Fraktion mit Stolz. Das machte deren Sprecherin Sonja Huth in ihrer ausführlichen Würdigung Lars Castelluccis deutlich. Dennoch lasse man den bisherigen Fraktionsvorsitzenden nur "schweren Herzens gehen". An ihrem langjährigen kommunalpolitischen Weggefährten hob Frau Huth vor allem drei Charaktereigenschaften hervor: dessen Offenheit, Ehrlichkeit und soziales Engagement, die allesamt die Basis bildeten für eine "menschenwürdige Politik". Vor allem das soziale Engagement zieht sich nach Huths Worten "wie ein roter Faden" durch Lars Castelluccis Biografie. Er sei immer für eine Politik "von unten nach oben" eingetreten.

An kommunalpolitischen Schwerpunkten des scheidenden Stadtrats nannte die SPD-Sprecherin die kommunale Bürgerbeteiligung (wie sie etwa in offenen Fraktionssitzungen zum Ausdruck kommt), den Einsatz für eine "wirtschaftliche Entwicklungsperspektive" der Stadt (etwa am Bahnhof Wiesloch-Walldorf) , die Forderung nach klaren kommunalpolitischen Prioritäten in Zeiten knapper Kassen, wobei die Bildung als "zukunftssichernde Investition" ihm besonders wichtig war. Sichtlich bewegt dankte Sonja Huth auch persönlich für die "guten und vertrauensvollen Jahre".

Auch die Ratskollegen der anderen Fraktionen drückten einerseits ihr Bedauern über das Ausscheiden Lars Castelluccis aus dem Gemeinderat aus, betonten aber auch ihre Freude über dessen Einzug in den Bundestag. Sowohl Klaus Deschner (CDU) als auch Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) zeigten sich überzeugt, dass Castellucci in Berlin "viel für Wiesloch tun" könne und die Region "gut vertreten" werde. Er sei dort "am richtigen Platz", so Zeier.

Auch der Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr drückte seinem frischgebackenen Abgeordnetenkollegen "die Daumen für Berlin". Er werde dort "starke Nerven" brauchen, im Gemeinderat habe er sie jedoch schon stärken können. Stefan Seewöster (WGF) freute sich mit Lars Castellucci, dass dessen "Traum endlich wahr geworden ist" und auch ein wenig darüber, dass mit Eckhart Kamm ein Einwohner Frauenweilers nachrücken wird, wie er schmunzelnd anmerkte.

Lars Castellucci blieb am Ende nur der Dank für die Lobreden ("Ich hoffe, das eine oder andere stimmt") und die gute Zusammenarbeit. Angefangen habe er im Gemeinderat "mit der Lust an der argumentativen Auseinandersetzung", nun höre auf mit der Lust, "gemeinsam etwas zu bewirken" - eine "gute Lernkurve", wie Castellucci meinte. Sein Fazit: "Ich blicke gerne zurück. Es ist gut, wenn man das sagen kann."