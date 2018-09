Von Sabine Hebbelmann

St. Leon-Rot. Torsten Sträter stammt aus Dortmund, man kennt ihn vom Satiregipfel im Ersten. Sein Witz ist staubtrocken und mit seiner unglaublich coolen Art und dem Ruhrpott-Slang kommt er auch im Harres in St. Leon-Rot bestens an. "Ich bin einfach jemand, der rumfährt und Sachen erzählt", sagt er. Während sich der 48-Jährige an sein Publikum wendet, macht er auch das zum Thema. "Was sachse? Ich versuch’ hier nur, das Eis zu brechen." Ob Diät oder Darmspiegelung, es geht immer um Dinge, die im wahrsten Sinne des Wortes jedem naheliegen. "Die Geschichte wollte ich Ihnen heute nicht zumuten, aber egal", lautet seine Standardansage. Seine Fans beömmeln sich von der ersten Minute an.

Der gelernte Herrenschneider trägt eine ausgewaschene Jeans, ein weites schwarzes Hemd über dem Leib und sein Markenzeichen - eine schwarze Mütze. Warum die Mütze? "Klingt jetzt vielleicht komisch, aber weil ich stark schwitze", erklärt Sträter mit seiner angenehm tiefen Stimme, greift sich an die Stirn und bemerkt: "Ist schon ganz feucht hier oben." Dann fragt der 48-Jährige: "Hat jemand ein Hemd von Camp David an?", und erklärt: "Das sind sehr schicke Oberhemden, so antailliert. Die sind teuer und bestickt, da stehen alle möglichen Dinge drauf wie: mein Haus, mein Auto, mein Pferd .... Aber: Camp David ist ein militärischer Stützpunkt bei New York. Sorry, ich glaube nicht, dass jemand in New York ein Hemd mit ’Bundeswehr Castrop-Rauxel’ trägt."

"Ich mache hauptsächlich Peniswitze", baut Sträter etwaigen Missverständnissen vor. Das habe er kürzlich, als er mit seinen Comedy-Kollegen Dieter Nuhr, Ingo Appelt und Andreas Rebers im Auswärtigen Amt eingeladen war, auch erklärt. Dort habe ihn ein Mann komisch von der Seite angesprochen: "Sie haben doch in Göttingen studiert?" "Nein, in Hogwarts, geh wech!" Die Auslandsreise mit Frank-Walter Steinmeier konnten die Vier jedenfalls erfolgreich abwenden. Mit politischem Kabarett habe er nichts am Hut, doch die Griechenlandkrise, die ist schnell erklärt: "Peter hat vier Äpfel, er isst neun ..."

Ihr Fett weg bekommen auch die Abonnenten in den ersten Reihen. Das kulturinteressierte ältere Ehepaar - bei seinem allerersten Auftritt 2007 in der Bücherei von Bochum-Wattenscheid habe er es bereits wahrgenommen - begegne ihm immer wieder. Er dachte sogar lange, es sei immer dasselbe. Der Gatte "wollte wohl lieber zu Hause Miete abwohnen", doch während sie schnell müde wurde, sei er sichtlich aufgeblüht, als er merkte: "Juhu, es ist nur Schwachsinn." Bisweilen wird Sträter aber auch ganz ernst. "Was man nicht im Internet kauft, sind Bücher", sagt er eindringlich. "Unterstützen Sie den Buchhandel, wie sie können!" Seit seinem Auftritt mit Nuhr in Dresden habe er 400 neue "Brieffreunde" von Pegida, die ihm regelmäßig Morddrohungen schreiben.

Zum Wegwerfen komisch gerät die Beschreibung einer Zugfahrt in die bayrische Provinz. "Sie können sich das nicht vorstellen!" Höhepunkt aber ist sein "Tagebücher", schräge Satiren um Selbstbeherrschung und Fitnesswahn. Das Publikum wiehert. Eine Dame lacht noch Tränen beim Hinausgehen und ein junger Mann sagt zum anderen: "Morgen hab’ ich Muskelkater."