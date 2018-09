Die Neugestaltung des Kurparks in Bad Schönborn (Mingolsheim) schreitet voran. Ein erster Abschnitt wird am 24. Mai eingeweiht. Weitere Vorhaben folgen. Bis 2019 soll alles abgeschlossen sein. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Im Rahmen einer Feierstunde wird am Mittwoch, 24. Mai, um 18 Uhr durch Bürgermeister Klaus Detlev Huge der neue Sole-Aktiv-Park im Kurpark Bad Schönborn, Ortsteil Mingolsheim, feierlich eröffnet. Neben musikalischer Umrahmung wird es Mitmachangebote für Sport und Fitness mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Thermarium Wellness- und Gesundheitspark Bad Schönborn geben, informiert die Bädergemeinde.

In einem ersten Bauabschnitt - komplett kostet das Bad Schönborner Großprojekt 2,4 Millionen Euro - wurde jetzt der Kurpark zu einem zeitgemäßen und innovativen Park moderner Prägung umgestaltet. Zwischen dem "Haus des Gastes" und der Gartenanlage entstanden ein Barfußpfad, ein Balance-Parcours sowie eine Bewegungsanlage für alle Generationen. Die exponierte Lage am Mühlbach mit großzügigen Wiesen- und Auenbereichen wurde in den vergangenen Wochen herausgearbeitet, neue Wege in Verbindung mit der Freistellung von Sichtachsen machen den Park durchgängig erlebbar und schaffen attraktive Blickbeziehungen und Erlebniswelten.

So gibt es im neuen Sole-Aktiv-Park Bad Schönborn auch einen Thermal-Sole-Erlebnisweg "Von der Quelle zum Becken", um die Einzigartigkeit der hiesigen Heilquellen darzustellen. Auch der neue "Balance-Parcours" sei ein wesentliches Element des Bad Schönborner Aktivkonzepts, wird mitgeteilt. Der Parcours bietet ein fein abgestimmtes Angebot an Bewegungsgeräten zum Koordinationstraining, der Mobilitätssteigerung sowie der Sturz- und Demenzprophylaxe. Zudem mache der "Mehrgenerationen-Parcours" auf spielerische Weise den Werdegang des Menschen vom Kleinkind bis zum älteren Erwachsenen in allen seinen Bewegungsformen und Möglichkeiten erlebbar. Inmitten des Kurparks laden eine moderne Kulturbühne sowie ein hübscher Biergarten zum Verweilen und Genießen ein, heißt es weiter.

Nachdem zwischenzeitlich vom Land ein neuer, zweiter Förderbescheid mit fast 500.000 Euro als Finanzspritze für das Kurparkprojekt in der Bädergemeinde eintraf, können auch weitere Maßnahmen wie die "Wassererlebniswelt Mühlbach" im Spätjahr 2017 an den Start gehen, wobei das ganze Projekt bis 2019 geplant ist. Gerade der Mühlbach soll künftig nicht mehr trennend wirken, sondern zum Erleben, Entdecken und Staunen einladen. Ein Sinnes-Garten, ein Naturlabyrinth und die Aufwertung des gesamten Geländes zwischen dem Bachlauf und dem Hotel "Villa Medici" runden das "Sole-Aktiv"-Konzept ab.

Kürzlich konnte Tourismus-Minister Guido Wolf bei einem Spaziergang mit dem Ortsoberhaupt bereits feststellen, dass die bisher erbrachten Landesmittel gut angelegt sind. Er habe, so wird aus Bad Schönborn vermeldet, "Lust auf den Park und die versprochene Erholung" bekommen, nachdem er sich die Beschreibung und das Konzept genau durchgelesen hatte.

"Natürlich kann ich nicht jeden Förderbescheid persönlich überbringen, doch ab und zu möchte ich mir auch persönlich einen Eindruck vor Ort verschaffen", so der Minister, der weiter ausführte: "Der Kraichgau als Region hat wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung des Tourismus in Baden-Württemberg." Im Land sei man touristisch erfolgreich, weil man viele Leuchttürme habe. "Bad Schönborn ist einer von ihnen".