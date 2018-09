Von Sebastian Lerche

Mühlhausen. (seb) Eins der größten Projekte des kommenden Jahrs beginnt bereits jetzt: Für den Ausbau des Waldangelbachs in der Mühlhausener Ortsmitte werden zurzeit schützenswerte Eidechsen umgesiedelt, sie sollen Trockenmauern und Steinhaufen als neue Habitate erhalten. In Tairnbach stehen die Fertigstellung der Feuerwehrgerätehalle und der Abschluss der Arbeiten am ehemaligen Volksbankgebäude an, in dem der Kindergarten "Senfkorn" Räume erhält. Planungen für den zweiten Bauabschnitt der Mühlhausener Hauptstraße werden eingeleitet, der Bauhof-Neubau angegangen und schon im Januar erfolgt der lang erwartete Umzug des katholischen Kindergartens ins neue Kinderhaus "Arche" in Rettigheim, das dann in Gemeindehand ist.

Das heißt: Ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr geht für Bürgermeister Jens Spanberger, Rathaus-Team und Gemeinderat nahtlos ins nächste über. Rückblickend spricht Spanberger von einem erfolgreichen Jahr, in dem wichtige Projekte umgesetzt und zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht werden konnten. Erfolgreich - vielleicht bis auf einen schwerwiegenden Vorfall, den Wasserschaden im Kinderhaus Rettigheim, einer 2,7-Millionen-Investition. Nachdem aber die Versicherungen die Schadensregulierung übernommen haben und die beauftragten Unternehmen "auf Hochtouren" arbeiten, ist Spanberger zuversichtlich, dass das Kinderhaus im Februar seinen Betrieb aufnehmen kann. Fürs Einweihungsfest aber soll noch etwas gewartet werden, eventuell auf den "Wonnemonat Mai", sagt Spanberger. Bis dahin werden auch das Außengelände mit seinen vielfältigen Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten, weitere Parkplätze und der Zaun fertig.

In Sachen Kinderbetreuung wurde in Tairnbach eine weitere wichtige Entscheidung getroffen, die auch verspricht, den Ortskern lebendig zu halten: Die Gemeinde hat das ehemalige Volksbank-Gebäude zunächst angemietet, um eine Krippengruppe des Kindergartens "Senfkorn" auszulagern, sich wegen der umfangreichen Umbaumaßnahmen dann aber für den Kauf entschieden. Nachdem man mit dem ehemaligen Bankgebäude "auf der Zielgeraden" sei, könnte die Inbetriebnahme der Krippe wohl ebenfalls in Januar oder Februar erfolgen. "Damit schaffen wir weitere 25 Plätze für Drei- bis Sechsjährige", erklärt Spanberger. Nicht nur bei unter Dreijährigen könne sich Tairnbach über Kinderreichtum freuen. Zusätzlicher Bonus: "Dorflädl" und Metzgerei haben in der Gemeinde damit einen verlässlichen, wohlwollenden Vermieter. "Damit können wir das Leben in der Ortsmitte stärken, das ist uns ein wichtiges Anliegen."

Mit Kindergartenplätzen für Mühlhausen werden sich Rat und Verwaltung in nächster Zeit beschäftigen müssen, nachdem "die Ortsteile hier gut aufgestellt" sind. Wie geht es mit dem katholischen Kindergarten St. Josef und dem kommunalen Kindergarten "Regenbogen" weiter? Dass es noch keine Ganztagsbetreuungsplätze gebe, stoße vielfach auf Kritik, so Spanberger. Was die Situation "ein bisschen entspannen" könnte, wäre die Tagesmutter, die bis zu zehn Betreuungsplätze anbietet - in der Hauptstraße 117 nämlich, nachdem im Juli die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge dort aufgelöst wurde.

Auch ein Thema, das die Gemeinde auf absehbare Zeit nicht loslässt. 69 Flüchtlinge wurden Mühlhausen fürs nächste Jahr für die Anschlussunterbringung angekündigt. Zwischenzeitlich hat die Gemeinde verschiedene Immobilien erworben oder angemietet, um Wohnraum in allen drei Ortsteilen anzubieten. "Wir sind gut vorbereitet", so Spanberger. Dezentral untergebracht, eingebettet in die "einheimische" Nachbarschaft, sollten sich die Flüchtlinge gut integrieren lassen, zeigt sich der Bürgermeister zuversichtlich, der auch auf die tüchtige Integrationsbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, Daniela Lieske, das große Engagement der Freiwilligen im Arbeitskreis Asyl und das der Vereine verweist, aber auch auf weitere Einsatzbereitschaft aus der Bürgerschaft hofft. Nicht nur für Flüchtlinge, auch für Obdachlose generell dürfte Wohnraum in Zukunft gebraucht werden, daher bleibt die Gemeinde wohl weiter auf der Suche nach Immobilien.

Dass das Gebäude in der Hauptstraße nun gründlich saniert werden konnte, traf sich auch deswegen gut, weil es direkt am Startpunkt des ersten Sanierungsabschnitts der Hauptstraße, an der Kreuzung mit der Bahnhofstraße, steht. Die Fertigstellung des ersten Maßnahmenpakets wurde "mit einem weiteren sehr schönen, großen Bürgerfest" im Juli über drei Tage hinweg gefeiert. 1,4 Millionen Euro flossen insbesondere in Belagssanierung, hochwertiges Pflaster in den Kreuzungsbereichen, aufgewertete Gehwege, zwei neue Bushaltestellen, eine ansprechende Gabionenwand zur Stabilisierung des Hangs, weiteren Parkraum und moderne LED-Beleuchtung: "Das kommt sehr gut an", so Spanberger. "Das Highlight sind sicher die Buswartehäuschen, auch den Kreuzungsbereich am Mühlradplatz finden die Bürger sehr ansprechend." Und: Damit wurde städtebaulich die Achse zwischen Rathaus und Kirche gezogen, "das war immer schon wünschenswert".

Mit dem zweiten Bauabschnitt der Hauptstraße, vom Mühlradplatz bis zur Uhlandstraße, geht es allerdings nicht schon 2017 los, damit wartet man bis 2018. Mit einer Einwohnerversammlung, Informationsveranstaltungen und natürlich im zuständigen Arbeitskreis wird man das Jahr über Anregungen der Bürger einarbeiten können. Ein Großprojekt aber steht vorher an: Der Waldangelbach im Ortskern wird hochwassersicher ausgebaut und ökologisch aufgewertet - und zwei Baustellen an der Ortsdurchfahrt wollte man Bürgern und Handel nicht zumuten, so Spanberger.

Schon so wird es doch zu einigen Beeinträchtigungen kommen, allen voran in der Bahnhofstraße, deren Brücke über den Bach komplett saniert werden soll, aber auch in der Oberen Mühlstraße, wo die Uferböschung mit teils schwerem Gerät befestigt werden soll. Und natürlich an den beiden Mühlen: Das alte Wehr der Unteren Mühle, die noch aktiv ist, wird durch ein modernes mit Stromerzeugung ersetzt und abgebrochen, die Steine aber werden geborgen, um sie für den Erhalt des Oberen Wehrs einzusetzen, das in besserem Gesamtzustand ist. Die Obere Mühle hat ihr Wasserrecht abgegeben und nachdem gleich drei Denkmalbehörden, Karlsruhe, Heidelberg und Stuttgart nämlich, sich eingebracht hatten, fand man eine Lösung zum Erhalt der historischen Mühlenanlagen, auf die später Schautafeln hinweisen sollen. Zusammen mit Erlebnis-Wasserspielplatz, Aufenthaltsräumen mit Sitzbänken und einem sanierten Weg, der am und über Inseln auch in den Bach führt, zeigt sich der Bach in völlig neuem Gewand. "Das wird toll", frohlockt der Bürgermeister. Zwar kostet das die Gemeinde 2,4 Millionen, aber man kann mit erheblichen Zuschüssen des Landes rechnen.

Ganz untätig wird man derweil in der Hauptstraße nicht sein, unterirdisch soll sich einiges tun: Die Kanalsanierung wird für 210.000 Euro im sogenannten "Inliner"-Verfahren durchgeführt, ohne größere Grabarbeiten, ohne länger dauernde Belästigung der Anwohner. Die Ortsmitte ist an prominenter Stelle noch durch ein weiteres Projekt aufgewertet worden: das Seniorenzentrum, das im Mai eingeweiht wurde. Die Sozialstation Letzenberg hat darin Büroräume und betreibt neben einer Tagespflege eine Wohngruppe für zwölf Senioren. Um die Integration der Bewohner ins alltägliche Leben der Gemeinde kümmert sich der Trägerverein "Woge". Die Gemeinde habe das Seniorenzentrum vor allem natürlich wegen des Bedarfs an alternativen Wohnformen begrüßt, so Spanberger, aber auch, weil damit eine Baulücke direkt neben dem Rathaus geschlossen wurde. Die Gemeinde habe den Neubau mit 200.000 Euro bezuschusst, so Spanberger, der feststellen kann: "Wir haben das Richtige gemacht."

Eine weitere Bereicherung des Gemeindelebens stellt das neue FC-Clubhaus dar, das unter anderem mit der außergewöhnlichen Vereinsförderung von 200.000 Euro durch die Gemeinde unterstützt wurde. "Jetzt bieten sich für den Fußball deutlich bessere Voraussetzungen", so Spanberger. Zusammen mit dem neuen Restaurant sei das Clubhaus ein Mehrwert für die Gemeinde.

Über die Feiertage wird aber nur kurz Atem geschöpft. Neben dem Bauhof-Neubau, damit Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und Werkstätten endlich an einem Platz sind und effizient gearbeitet werden kann, und der Fertigstellung der Tairnbacher Feuerwehrgerätehalle, die im Frühjahr schon eingeweiht werden soll, stehen auch Gespräche mit Grundstückseigentümern, Umlegung und Bauleitplanung fürs kleine Neubaugebiet "Riebel" im nächsten Jahr an. Ende 2017, Anfang 2018 könnte die Erschließung starten.

Auch die Ortskernsanierung in Rettigheim soll geplant werden, aber zuvor, übers Jahr 2017 hinweg, soll ein Entwicklungskonzept für die Gesamtgemeinde entstehen. Gemeinsam mit Rat, Bürgern, Wirtschaft, Vereinen und weiteren Institutionen will man viele Fragen klären: Welche Chancen bieten sich für die Ortskerne, wo soll es weitere Wohngebiete geben? Was ist an Kindergärten und Schulen, Gemeindezentren und Bürgerhäusern zu tun? Sehr wichtig für Rettigheim sei der Friedhof: Da gebe es schon Klagen über den Zustand der Wege, erklärte Spanberger. 2017 soll ein Gestaltungskonzept entwickelt werden, um eine ganzheitliche Modernisierung im Jahr darauf anzugehen.

Eine gute Nachricht hat der Bürgermeister in Sachen Internet: Beginnend in Tairnbach, kommt das Glasfasernetz des Kreises, das "Backbone", jetzt "Zug um Zug" in der Gesamtgemeinde an. Gewisse Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr wurden mit der Neuausschreibung des Linienbündels erreicht, unter anderem wurde die Anbindung an die Bahnhöfe Rot-Malsch und Wiesloch-Walldorf entzerrt. Der Nachteil: Die Busse fahren nur deshalb schneller, weil sie Rettigheim auslassen. Damit der Ortsteil nicht ganz "abgeschnitten" wird, entschied die Gemeinde, eine neue Buslinie, die 704, einführen zu lassen. Seit 11. Dezember ist sie in Betrieb, bedient Rettigheim im Halbstundentakt und bindet auch das südliche Mühlhausen sowie die Einkaufsmärkte am Ortsrand an. Das hat sich die Gemeinde einiges kosten lassen, 100.000 Euro pro Jahr mehr (absolut 150.000 Euro) fallen für den ÖPNV an. Der Kreis schießt ab 2018 40 Prozent zu.

Damit stellt sich die Haushaltslage 2017 als nicht einfach dar, wie Bürgermeister Spanberger feststellt. "Die Einnahmen sind fast gleich", mit 17,11 Millionen aus Steuern, Zuweisungen und dem laufenden Betrieb nur 271.000 Euro mehr als 2016. Dafür stemmt die Gemeinde aber ein Investitionsprogramm von über 4,4 Millionen Euro, höhere Umlagezahlungen (wegen des ertragreichen Jahrs 2015), höhere Personalkosten und steigende Aufwendungen für die Unterhaltung von Infrastruktur und Immobilien. In diesem Zusammenhang wird ein "spannendes Projekt" die Verwaltung fordern, so Spanberger: 2017 wird der Haushalt letztmals kameral geführt, dann stellt man auf die "doppelte Buchführung in Konten" (Doppik) um. Damit werde sehr deutlich, ob man gut wirtschafte oder auf Kosten kommender Generationen lebe. So oder so ist für den Bürgermeister offensichtlich: "Wir müssen weiter umsichtig und sparsam wirtschaften."