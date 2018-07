Rauenbergs Bürgermeister Frank Broghammer (im Bild links) und Malschenbergs Ortsvorsteher Hugo Seltenreich freuen sich über die Inbetriebnahme der neuen Ampelanlage an der B 3. Damit geht ein lang gehegter Wunsch der Gemeinde in Erfüllung. Foto: Pfeifer

Rauenberg-Malschenberg. Dieser Tage wurde die neue Ampelanlage an der Einmündung der K 4166 in die B 3 bei Malschenberg in Betrieb genommen. Damit geht ein lang gehegter Wunsch der Stadt Rauenberg einschließlich ihrer Ortsverwaltung in Malschenberg in Erfüllung.

Schon im Jahr 2009 hatte die Stadt die Errichtung einer Lichtzeichenanlage, wie es amtlich in der Straßenverkehrsordnung heißt, bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt. Dem Antrag wurde zwar recht schnell stattgegeben, allerdings mussten zunächst die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Mit dem Haushalt für 2012 war es jetzt so weit: Nach erfolgter Ausschreibung und den erforderlichen Bauarbeiten am Straßenkörper konnte jetzt im wahrsten Sinne des Wortes "grünes Licht" gegeben werden.

Lange Zeit war an dieser Stelle die einzige B 3-Abfahrt, die keine Ampel hatte. In der Vergangenheit war es dort immer wieder zu Unfällen gekommen und im morgendlichen Berufsverkehr bildeten sich lange Schlangen, was speziell für die Linksabbieger unattraktiv war. Damit war auch die Abfahrtsspange, die am Rauenberger Ortsausgang als Verbindung zwischen der B 39 und der K 4169 (von Rauenberg zur B 3) geschaffen worden ist, für Autofahrer uninteressant. In Malsch war bereits wieder verstärkter Durchgangsverkehr festgestellt worden.

Deshalb hatten sich auch Malschs Bürgermeister Werner Knopf zusammen mit Rauenbergs Bürgermeister Frank Broghammer im Kreistag und auch der Ortsvorsteher von Malschenberg, Hugo Seltenreich, für diese Ampelregelung eingesetzt. Ein besonderer Dank der Ortsoberhäupter geht an das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises, das die Maßnahme zügig und reibungslos realisiert hat.

Die Bauarbeiten selbst waren nicht einfach: einmal wegen des schwierigen Baugrunds mit seinem hohen Grundwasserstand. Dann wegen der Stromversorgung: Der Anschluss musste über eine Strecke von einem halben Kilometer hergestellt werden, war vom Landratsamt zu erfahren. Die Baumaßnahme selbst, zu der auch ein neuer Fahrbahnbelag gehörte, nahm rund acht Wochen in Anspruch. Hinzu kam noch einmal eine Woche für die Installation der Ampelanlage. Insgesamt investierte die Straßenbaubehörde 120.000 Euro, die Ampelanlage schlug dabei mit 35.000 Euro zu Buche.

Seit rund drei Wochen sind die Ampeln nun in Betrieb und in dieser Zeit hat es dem Landratsamt zufolge schon eine positive Resonanz gegeben. Eine ganze Reihe von Verkehrsteilnehmern äußerten sich in Anrufen bei der Behörde erfreut und sehr zufrieden über die verbesserte Verkehrssituation an dem früheren Unfallschwerpunkt.