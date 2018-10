Malsch. (BeSt) Flexibel in der Nutzung und doch in erster Linie ein Gotteshaus: Das ist der Leitgedanke hinter dem Entwurf für das Gemeindezentrum der evangelischen Paulusgemeinde in Malsch. Der geplante Neubau in der Rotenberger Straße wurde in einer Gemeindeversammlung der Öffentlichkeit vorgestellt.

Pfarrerin Sandra Alisch lenkte im Gottesdienst zuvor, bei den Einführungsworten zur Lesung aus dem Lukas-Evangelium, bereits den Blick auf den bevorstehenden Kirchenneubau. Nach dem Gottesdienst hatten alle Anwesenden bei einer Tasse Kaffee und Gebäck zunächst die Möglichkeit, die ausgestellten Modelle und unterschiedlichen Pläne zu betrachten, die sechs Architekturbüros nach der Ausschreibung eingereicht hatten.

In der Gemeindeversammlung, die vom Bauausschussvorsitzenden Wolfgang Starke moderiert wurde, kam zunächst Jürgen Schlechtendahl (Abteilung Kirchenbau des Evangelischen Oberkirchenrats Karlsruhe) zu Wort. Dabei blickte er auf den Strukturprozess der letzten Jahre in der evangelischen Kirchengemeinde Wiesloch zurück, der unter großem Engagement des Kirchengemeinderats betrieben wurde und als Ergebnis das "Zielfoto 2025" hervorbrachte. "Dieser Prozess ist aus Sicht der Landeskirche ein sehr lobenswerter und vorbildlicher Konsolidierungsprozess", zeigte sich Schlechtendahl überzeugt.

Das "Zielfoto 2025" beinhaltet neben den großen Umstrukturierungen in Wiesloch auch den Neubau eines Gemeindezentrums in Malsch für die sich in der Diaspora befindliche Paulusgemeinde. Sie ist, entgegen des Trends, in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich und stark gewachsen. Das Gemeindehaus in Rauenberg kann nicht allen Anforderungen eines lebendigen Gemeindelebens wie Konfirmandenunterricht oder Jugendräumen gerecht werden und die bisherigen Räume in Frauenweiler gehören seit der Umstrukturierung nicht mehr zur Paulusgemeinde.

Hieraus resultiert der Neubau in Malsch, der größer werden soll als die alte Kirche, etwas, das in Zeiten eigentlich sinkender Zahlen von Kirchenmitgliedern nicht alltäglich ist. Am 2. Mai hat die Entscheidungsfindungskommission einen Entwurf ausgewählt und dem Kirchengemeinderat vorgelegt, der diesem Votum folgte.

Architekt Wolfgang Lorch vom Büro Wandel, Hoefer und Lorch stellte seinen Siegerentwurf unter dem Leitbild "Gemeindezentrum im Dorf, das multifunktional und trotzdem Kirche ist" vor. Trotz der Zielvorgabe eines kleinen Gemeindezentrums und der damit verknüpften Nutzungsflexibilität versteht es der Architekt als erste Aufgabe, ein archetypisches Gotteshaus zu schaffen. Der neue Glockenturm als weithin sichtbares Zeichen an herausgehobener Position, direkt an der Ecke Rotenberger und Mozartstraße, versinnbildlicht und lokalisiert die Kirche im Ort, so Lorch.

Über den Kirchplatz mit Turm, beschirmt durch den erhaltenen Baumbestand, entsteht eine halböffentliche Übergangs- und Eingangssituation. Zum einen kommt man über das Foyer ins Innere, zum anderen ist bei feierlichen Anlässen wie Hochzeiten der direkte Einzug in den Sakralraum möglich. Das Innere gruppiert sich um das zentrale Foyer, an dem sich neben dem Sakralraum (längs zur Rotenberger Straße, nördliche Gebäudeseite) und den Gruppenräumen (südliche Gebäudeseite) die dienenden Funktionen (wie Küche, Sakristei oder Toiletten) anlagern. Durch Einbeziehung der Gruppenräume und eines Teils des Foyers kann der Sakralraum von 90 auf rund 180 Sitzplätze vergrößert werden. Der Jugendraum/Tageskapelle lässt sich durch seine Position hin zur Mozartstraße vollkommen autark betreiben.

Die Silhouette wird durch Glockenturm (über 14 Meter), Sakralraum (über neun Meter) und Jugendraum/Tageskapelle (mehr als sieben Meter) geprägt. Diese beiden wichtigsten Räume werden durch ihre Proportionierung und Höhe hervorgehoben (die übrigen Räume sind gut drei Meter hoch). Ihre besondere Atmosphäre erhalten sie durch das Zenitlicht, das durch die verglasten Spitzen des Dachs kommt. Das Ziel ist laut Wolfgang Lorch, das Gotteshaus zu einem transzendenten Raum zu machen.

Die bestehende Topografie des Grundstücks wird nicht zuletzt aus Kostengründen kaum angetastet. Parkplätze (mit Ausnahme der Behindertenparkplätze) entstehen hinter dem Haus. Mit Materialien wie recyceltem Ziegelmauerwerk oder Holz versucht man laut Lorch, dem Grundsatz der Kirche zum Schutz und der Erhaltung der Umwelt zu entsprechen.

Wolfgang Lorch freute sich, dass sein Entwurf überzeugen konnte, nun werde sein Büro zusammen mit der Gemeinde Feinheiten und offene Fragen klären. "Die Planung eines solchen Neubaus ist immer ein offener Prozess", so der Professor für Entwerfen und Grundlagen der Hochbaukonstruktion an der TU Darmstadt. Zuletzt war er mit seinem Büro beim Neubau eines Gemeindezentrums in der Hafencity Hamburg federführend. Das Büro Wandel, Hoefer und Lorch, das mit dem Entwurf der neuen Dresdner Synagoge auch international Anerkennung erhielt (2002 Auszeichnung mit dem World Architecture Award durch den Architektur-Weltkongress UIA), befasst sich seit 1969 mit dem Entwurf von Sakralbauten, Museen oder Gedenkstätten.