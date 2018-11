Wiesloch. (rö) Die Geschichte ist in Wiesloch und Umgebung allseits bekannt: Als sich Bertha Benz 1888 das Automobil (den dreirädrigen Benz-Patent-Motorwagen) ihres Mannes "auslieh", um damit mit ihren beiden Söhnen Eugen und Richard die erste Überlandfahrt vom Mannheim nach Pforzheim anzutreten, musste sie unterwegs haltmachen, um neuen Treibstoff zu tanken. Das geschah in Wiesloch an der Stadt-Apotheke, die das nötige Ligroin vorrätig hatte und so zur ersten Tankstelle der Welt wurde. 125 Jahre ist das her und mit der Bertha-Benz-Fahrt wird am kommenden Wochenende daran erinnert. 75 historische Fahrzeuge machen sich am morgigen Samstag auf den Weg von Mannheim über Ladenburg und Bruchsal nach Pforzheim. Und dabei fahren sie natürlich auch durch Wiesloch.

Veranstalter der Bertha-Benz-Fahrt sind der Allgemeine Schnauferl-Club (übrigens der älteste Automobil-Club Deutschlands) und das Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg. "Was in Wiesloch passiert, wird nicht vom Veranstalter organisiert", sagt Dr. Adolf Suchy, der Vorsitzende des Vereins "Freunde historischer Fahrzeuge", dessen Frau Jutta die Stadt-Apotheke führt. Was sich in der Fußgängerzone abspielt und inzwischen zu einer Art Ritual geworden ist, entstand vielmehr 1986 aus einer spontanen Idee. Im Jahr hatte die Stadt-Apotheke ihr 250. Jubiläum gefeiert und dazu einen Kräuterbitter hergestellt. Aus den Restbeständen wurden die Teilnehmer der damaligen Bertha-Benz-Fahrt mit je einem Schlückchen vor der ersten Tankstelle der Welt versorgt: als "Ligroin für innere Anwendungen" betitelt. Hier wird auch immer wieder der historische Tankvorgang vorgeführt. In diesem Jahr allerdings nicht am Benz-Dreirad, das nicht dabei sein wird, sondern an einem Vicoria Benz 1893, dem dieses Mal ältesten Fahrzeug im Feld.

Die 75 Oldtimer machen sich am Samstag um 10.30 Uhr in Mannheim auf den Weg, der sie - historisch nicht ganz korrekt - nach Ladenburg und von dort mit der Fähre zunächst nach Edingen-Neckarhausen führt. Heidelberg wird 2013 wegen der problematischen Ampelsituation ausgespart. Für Wiesloch hat das den Vorteil, dass der "chaotische Stau", der sonst immer herrscht, der Vergangenheit angehört und "die Fähre als Regulativ" wirkt, wie Dr. Suchy meint, da immer nur acht bis zehn Fahrzeuge gleichzeitig übersetzen können. Geplant ist, dass die ersten Autos um 12.25 Uhr vor der Wieslocher Stadt-Apotheke eintreffen. Rund eineinhalb Stunden später wird der letzte Oldtimer die historische Stelle passieren.