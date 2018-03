Wiesloch. (seb) "2015 war das drittarbeitsreichste Jahr in unserer Geschichte." Marco Friz von der Wieslocher Feuerwehr hat eigens in den Archiven nachgesehen: 316 Einsätze für die vier Abteilungen der inzwischen 152-jährigen Wehr sind außergewöhnlich. "In den Vorjahren lag die Zahl bei 250 bis 300", erklärte Jürgen Bodri beim Jahresrückblick und Stadtbrandmeister Peter Hecker betont, dass hier tatsächliches Ausrücken mit Einsatztrupp und Fahrzeugen gemeint ist, nicht etwa Sicherheitsdienste bei Umzügen, Winzerfest oder anderen Anlässen, "das kommt noch obendrauf".

Schwerpunkt war mit 80 Prozent freilich die Kernstadt, 37 Prozent der Einsätze waren in Baiertal, 14 Prozent in Frauenweiler und 13 Prozent in Schatthausen. Größter und denkwürdigster Löscheinsatz war der Großbrand, der einen Gebäudekomplex mit dem damaligen Sitz der Beschäftigungsinitiative BIWU vernichtete. "Der hat es in sich gehabt", so Bodri. "160 Einsatzkräfte waren vor Ort", so Friz. Mit am Schwierigsten war zunächst die Wasserversorgung. Nachdem schnell klar wurde, dass die Wehr zu spät alarmiert worden war, um die brennende Lagerhalle selbst zu retten - "die Flammen schlugen schon aus Fenstern und Dach", so Bodri - , wurde dies zur wichtigsten Aufgabe: die Rettung der benachbarten Gebäude, darunter auch Wohnhäuser.

Ein weiterer großer Einsatz betraf den Brand in der alten Direktorenvilla der früheren Wieslocher Tonwarenindustrie TIWAG. Eine Herausforderung auch der Brand in einem Wohnhaus in der Heidelberger Straße. Dank der Brandgasmelder, die zunächst in einer, dann in mehreren Wohnungen losgingen, konnten laut Peter Hecker fast alle Bewohner gerettet werden - bis auf den Mann in der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, für ihn kam offenbar schon vorher jede Hilfe zu spät.

Brände machten insgesamt aber nur ein Drittel der Feuerwehr-Arbeit im vergangenen Jahr aus. Fast 40 Prozent waren technische Hilfeleistungen, von schweren Verkehrsunfällen über Kontrollen wegen Gasgeruch (bei dem dann gefährliches, da geruchloses Kohlenmonoxid entdeckt wurde) bis hin zu einem der skurrilsten Einsätze: dem Befreien eines eingeklemmten Kinderfingers aus einer eingeschnappten Gugelhupf-Form. "Nicht alltäglich" war für Marco Friz auch der Einsatz bei der Notlandung eines Kleinflugzeugs in Rauenberg. "Die beiden Leute drinnen hatten Glück, da war der Schutzengel mit an Bord."

In einem so dicht besiedelten Zuständigkeitsbereich bleiben auch schwere Unfälle nicht aus, beispielsweise auf der A 6 oder in Wiesloch auf der Südtangente, wo bei einem schweren Zusammenstoß sechs Personen verletzt wurden. Die Wehr unterstützte hier auch die Rettungsdienste, da zahlte sich aus, dass man auch auf die Sanitäts-Lehrgänge Wert legt, 16 Einsatzkräfte stellten sich 2015 dieser Zusatzaufgabe.

Etwas ärgerlich, aber unvermeidlich, waren die 25 Prozent Fehlalarme, darunter nur wenige böswillige oder unbedachte Notrufe. Die meisten stammten von Brandmeldeanlagen etwa in Firmensitzen oder Kaufhäusern, einige auch von Rauchmeldern in Privatwohnungen. "Das sind wichtige Lebensretter", betont Jürgen Bodri, daher seien sie auch gesetzliche Pflicht. Auch wenn manche der Apparate ihm zufolge vielleicht etwas übersensibel sind, kommt irgendwann der Tag, an dem sie gebraucht werden, und dann erweisen sie sich als unverzichtbar.

Ein ständiges, wichtiges Thema sind zeitgemäße Ausrüstung - etwa die Messgeräte für Kohlenmonoxid - und eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte - nicht nur für den Löscheinsatz oder den Umgang mit Gefahrenstoffen, sondern zum Beispiel auch fürs schnelle Aufschneiden eines Unfallwagens mit moderner, elastischerer Fahrgastzelle.

168 Aktive hat die Wieslocher Gesamtwehr zurzeit, sie sind zwischen 17 und 65 Jahre alt, wobei erst Volljährige mit in den Einsatz dürfen. Rund 100 Jugendliche zwischen acht und 17 Jahren sind dabei, in der Bambini-Wehr auch schon Sechsjährige, 20 bis 25 Mitglieder hat die Alterswehr. "Die Masse an Einsätzen auf möglichst viele Schultern verteilen": Das ist laut Peter Hecker das Ziel, und doch gingen die 316 Einsätze im vergangenen Jahr "an die Substanz".

Angesichts der hohen - und sicher nicht weniger werdenden - Anforderungen liegen den Feuerwehrleuten einige Investitionen am Herzen. Allen voran das neue Feuerwehrhaus für Baiertal, "da muss etwas geschehen, das ist kein Zustand", so Bodri. Des Weiteren muss das Transportfahrzeug der Wieslocher Abteilung aus dem Jahr 1989 ersetzt werden, "den TÜV zu bekommen, wird immer teurer", so Friz. Mit den Dimensionen eines Möbeltransporters, aber bestückbar mit den verschiedensten Ausrüstungscontainern, liegen die Kosten voraussichtlich im Bereich von 150 000 Euro. Voraussichtlich in zehn Jahren muss die Drehleiter ersetzt werden (bei einem Kostenrahmen von durchaus einer Dreiviertelmillion). "Das ist kein Spielzeug, sondern dringend notwendiges Arbeitsgerät, um die Bürger zu schützen", so Hecker. . "Die Einsätze geben uns auch Recht."