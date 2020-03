Östringen-Odenheim. (jubu) Sieben Verletzte, darunter vier Schwerverletzte, hat eine Frontalkollision am Samstagabend in Odenheim gefordert. Wie ein Sprecher der Polizei Karlsruhe am Sonntagabend auf RNZ-Nachfrage mitteilte, hatte der Fahrer eines Opel Corsa gegen 19.30 Uhr die Ortsdurchfahrt von Tiefenbach in Richtung Zeutern befahren. In einer Linkskurve war er auf regennasser Straße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem BMW zusammengeprallt.

Bei der Kollision wurden sowohl die vier Insassen des BMW als auch die drei Insassen des Opel verletzt. Drei der Insassen erlitten leichtere Prellungen und Nackenschmerzen und wollten bei Bedarf selbst ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen aus Odenheim, Eppingen, Menzingen und Sinsheim in umliegende Kliniken transportiert.

Ob nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ursächlich war, ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Bad Schönborn war auch der Verkehrsunfalldienst der Polizei Karlsruhe vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht werden.