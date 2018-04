Wiesloch. (hds) Am Sonntag, 15. April, fällt um 10 Uhr in der Parkstraße der Startschuss für den 27. Stadtlauf der TSG Wiesloch. Auf dem sportlichen Programm stehen zum einen der Wettbewerb über die klassische Strecke von zehn Kilometern, zum anderen die sich anschließenden Bambini- und Schülerläufe, bei denen sich die Kleinen auf der Tartanbahn im Stadion beweisen können.

Am 15. April geht es beim 27. Wieslocher Stadtlauf der TSG wieder auf die bewährte Zehn-Kilometer-Strecke. Foto: Pfeifer

Die Strecke führt von der Parkstraße über die Gerbersruhstraße wieder zurück in die Parkstraße. Von dort aus wird weitergelaufen - gleich zweimal - über den Radweg in Richtung Nußloch, den Sportpark, die Waldstraße und dann zum Ziel ins Stadion. Das Teilnehmerfeld, aufgeteilt in verschiedene Altersklassen, hat sich bei etwa 800 Personen eingependelt. Für die Bambini-Läufe rechnet man mit rund 400 Kindern.

Zu den Anmelderegularien: Eintragungen in die Starterliste sind bereits möglich im Marathonshop in der Wieslocher Badgasse 22 oder in der TSG-Geschäftsstelle in der Parkstraße 5/1 in Wiesloch (schriftliche Anmeldungen bis 11. April). Hier geht es zum Anmeldeformular im Internet.

Nachmeldungen sind am Starttag, dem 15. April, auch noch ab 8 Uhr an der Stadionhalle möglich (bis eine Stunde vor dem Start). Umkleidemöglichkeiten für die Teilnehmer gibt es in und vor der Stadionhalle.