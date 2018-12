Wiesloch. (pol) Am Dienstag gegen 1 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die A6 aus Sinsheim in Richtung Mannheim. Kurz vor der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg, an der Stelle wo sich die Fahrbahn teilt, kam er aus der Spur und überfuhr das Schild "Fahrbahnteiler", ein Vierkantrohr mit aufgesetztem Blitzer, drei Warnbakenfüße sowie sechs Leitschwellenelemente, die teilweise auf dem linken Fahrstreifen der Fahrbahn liegen blieben.

Im Anschluss daran entfernte sich der Unbekannte mit seinem Auto von der Unfallstelle und hinterließ eine Gefahrenstelle. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer wohl unachtsam und zu schnell unterwegs.

Drei nachfolgende Fahrzeuge und ein Auto im Gegenverkehr wurden durch die Trümmerteile beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.