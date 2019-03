Wiesloch. (pol/mare) Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 12 Uhr ereignete sich der Vorfall im Kreuzungsbereich der Mühlgasse/Schwetzinger Straße. Nach Angaben einer beteiligten 46-jährigen Toyota-Fahrerin fuhr diese in den Kreuzungsbereich ein, als sich der Radfahrer - er fuhr entgegen der Einbahnstraßenregelung - näherte. Der 31-Jährige krachte gegen den Wagen und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich aber nur leichtere Verletzungen zu, die auch durch den Notarzt behandelt wurden.

Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. An dem Rad wie auch an dem Toyota entstand nur geringer Schaden.