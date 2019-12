Wiesloch. (pol/van) Mit Verletzungen an den Beinen ist eine 27-Jährige am heutigen Dienstagmorgen in eine Klinik eingeliefert worden.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 7 Uhr mit einem dreirädrigen Großroller auf der Eisenbahnbrücke der L723 in Richtung Rauenberg unterwegs gewesen, als sie stürzte.

Offenbar war das Fahrzeug aufgrund von Glatteis ins Rutschen gekommen. An dem "Dreirad" entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Es wurde abgeschleppt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 zu melden.