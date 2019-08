Wiesloch. (pol/geko) Ein 63-jähriger E-Biker ist gestürzt und hat sich am Dienstagmorgen, als er einem Zusammenstoß mit einem Mercedes verhinderte, verletzt. Der Autofahrer soll Fahrerflucht begangen haben, meldet die Polizei.

Gegen kurz vor 8 Uhr fuhr der Pedelec-Fahrer von Frauenweiler kommend in Richtung Wiesloch auf dem Radweg. Er nahm eine schwarze Mercedes A-Klasse wahr, die langsam aus der Straße "Am Schwimmbad" kam. Der Fahrer soll in Richtung des Bikers geschaut haben. An einer Einfahrt zu einem Kreisverkehr musste der 63-Jährige eine Vollbremsung einleiten, um nicht mit dem Mercedes zusammenzustoßen. Dabei stürzte der E-Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer kümmerte sich nicht und setzte unbeeindruckt seine Fahrt fort.

Nach Angaben eines Zeugen lautet das Teilkennzeichen der A-Klasse "HD-GO-...". Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06222/57090 melden können.