Wiesloch. (pol/dore) Ein betrunkener 57-jähriger Autofahrer hat am Montagabend gegen 22.15 Uhr ein Verkehrszeichen umgefahren. Wie die Polizei informiert, war der Suzuki-Fahrer in der Schillerstraße in Richtung Baiertaler Straße unterwegs.

Dabei kam er in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und überfuhr anschließend das Verkehrszeichen. Danach schoben der Fahrer und mehrere Helfer das Auto zu einer nahegelegenen Tankstelle. Nachdem ein Zeuge die Polizei gerufen hatte, traf die Polizei den Fahrer auf dem Tankstellengelände.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, so die Polizei. Auf dem Revier nahm ein Arzt dem Autofahrer Blut ab. Seinen Führerschein gab der Fahrer freiwillig ab. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5000 Euro.