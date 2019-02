Wiesloch. (pol/van) Ein Einbrecher-Duo hatte es in der Nacht zum Donnerstag auf ein Anwesen in der Straße "Großer Stadtacker" abgesehen. Durch Tritte und Schläge versuchten sie eine Türe zu öffnen, wie die Polizei berichtet.

Die Rechnung hatten sie allerdings nicht mit einem Anwohner gemacht. Dieser hörte kurz vor 4 Uhr Geräusche und schaute nach dem Rechten. Als er durch Rufen auf sich aufmerksam machte, ließen die beiden Langfinger von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Zeuge nahm nach Angaben der Beamten zwei dunkelhäutige Männer wahr, von denen einer eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Mütze trug. Beide Männer führten Rucksäcke mit.

Die Ermittlungen der Wieslocher Polizei dauern aktuell noch an. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die gegen 4 Uhr auf ein männliches Duo in diesem Bereich aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, zu informieren.