Walldorf. (pol/mare) Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde bereits am Donnerstag, 19. Juli, gegen 19.25 Uhr in der Lilienthalstraße ein 35-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Er soll an einem geparkten Mini eines der Kennzeichen beschädigt zu haben.

Der 35-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen. Er hatte zudem ein Damenfahrrad dabei, welches er nach seinen Angaben ausgeliehen habe. Doch bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Eigentümerin des Damenrads nicht ausfindig gemacht werden.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und mit aufs Polizeirevier genommen. Es handelt sich um ein weiß-grünes Pegasus Rad, Modell Piazza mit einer Rahmenhöhe von 50 Zentimetern.

Der oder die Eigentümerin des Fahrrades sowie Zeugen, die wissen, wem das Rad gehört, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldorf unter Telefon 06227/841999-0 in Verbindung zu setzen.