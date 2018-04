Walldorf. (pol/rl) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Samstag. Ein 21-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 15.30 Uhr in der Josef-Reiert-Straße in Richtung des IKEA-Parkplatzes unterwegs. Plötzlich kam ihm in einer Kurve mitten auf der Fahrbahn ein Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 21-Jährige aus und verlor die Kontrolle über den Wagen.

Der Nissan kam nach links von der Fahrspur ab, touchierte einen Bauzaun am Fahrbahnrand, der auf einer Länge von rund sechs Metern beschädigt wurde. Der unbekannte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten einfach weiter.

Der Nissan musste abgeschleppt werden. An diesem entstand rund 3000 Euro Sachschaden.

Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0 oder der Polizeiposten Walldorf unter der 06227/841999-0.