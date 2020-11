Walldorf. (pol/lyd) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, der Halloween-Nacht, haben bislang unbekannte Täter die Wände und Fenster des Kindergartens "Zipfelmütze" sowie die Mensa und den Fahrradständer der Schillerschule im Schloßweg mit Schriftzügen beschmiert. Die Tags wurden mit schwarzem Lack aufgesprüht. Weiter wurden die Scheiben der Schillerschule mit Eiern beworfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt.

Die Beschädigungen waren am Sonntagmorgen entdeckt worden. In derselben Nacht zwischen 2 Uhr und 3.15 Uhr besprühten Unbekannte die Eingangstüre und das Klingelschild des Polizeipostens in der Nußlocher Straße mehrfach mit einem lilafarbenen Schriftzug.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.