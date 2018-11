Walldorf. (pol/mare) Am Samstag gegen 0.15 Uhr brachen ein oder mehrere Täter in die Waldschule in Walldorf ein. Das teilt die Polizei mit.

Vermutlich aufgrund des ausgelösten Einbruchsalarms flüchteten der oder die Täter. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts.

Der Polizeiposten Walldorf sucht nun nach Zeugen des Vorfalls oder nach Personen, denen Verdächtige oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer

06227 8419990 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen.