Walldorf. (pol/rl) Die Polizei fahndet nach zwei Einbrechern, die in der Nacht zum Freitag in eine Wohnung in der "Walzrute" eingedrungen sind. Der Polizei Wiesloch zufolge hatte die beiden zunächst den geparkten Mercedes des Wohnungsbesitzers aufgebrochen. Darin fanden sie neben etwas Kleingeld auch einen Ersatzschlüssel für die Wohnung.

Mit dem Schlüssel öffneten sie dann die Tür der Erdgeschosswohnung und suchten nach Beute. Als sie eine Handtasche durchsuchten, wurde die Bewohnerin wach und bemerkte die beiden Männer. Sie schrie laut, woraufhin die Täter flüchteten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der verständigten Polizei verlief ohne Ergebnis. Einer der Einbrecher soll etwa Anfang 20 sein. Er soll 1,75 bis 1,80 Meter groß sein, hatte kurze Haare mit rasierten Seiten und war schlaksig. Er trug eine lange, dunkle Hose und eine dunkle Jacke ohne Kapuze.

Info: Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0.