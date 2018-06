​Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen an der Uhlandshöhe bei Malsch ereignet. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Foto: Marco Friedrich

Malsch. (pol/van) Zu einem Unfall an der Kreuzung L546/B3 auf Höhe der Raststätte Uhlandshöhe ist es am Freitagvormittag gekommen, wie die Polizei berichtet. Zwei Autofahrer wurden dabei verletzt, eine Person davon schwer.

Ein 52-jähriger VW-Fahrer war gegen 9.30 Uhr auf der L546 von St. Leon-Rot kommend in Richtung Malsch unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Bundesstraße 3 hielt er an der roten Ampel an. Nach Angaben der Beamten fuhr er allerdings plötzlich los, obwohl die Ampel für den Geradeausverkehr immer noch "Rot" zeigte. Dadurch kollidierte er mit einem 37-jährigen Toyota-Fahrer, der in Richtung Wiesloch unterwegs gewesen war.

Offenbar verwechselte der 52-Jährige die grüne Ampel für die Rechtsabbieger.

Der Verursacher zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Die L546 war zwischen St. Leon-Rot und der B3 bis 11.30 Uhr voll gesperrt. Der 52-Jährige hatte in seinem Fahrzeug weiße Farbe transportiert, die sich nach der Kollision auf die Fahrbahn ergoss. Eine Spezialfirma war mit der Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.